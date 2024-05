SALUDO, REFLEXIÓN DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO,1 DE MAYO 2024

Delegadas (os), Socias(os):

Transcurrieron 12 meses, un año, y nuevamente estamos festejando una fecha trascendental para los trabajadores (as) a nivel mundial y también para nuestro país, el Día Internacional del Trabajo, fecha importante en la que la gran mayoría de los trabajadores (as) de nuestro país, se queda en sus hogares descansando junto a su familia, momento en el que seguramente harán alguna reflexión de lo que significa para ellos (as), contar con un trabajo digno, que les permite asegurar el bienestar de su grupo familiar. Y aquellos que no lo tienen, en este día especial pedirán al ser Supremo los ayude a encontrar un trabajo, para mejorar su autoestima y poder entregar su aporte y capacidad al desarrollo del país, y que ello a la vez, les permita volver a ser una familia feliz, dejando atrás las dificultades, para lograr el sustento diario que todo ser humano se merece.

Por ello, en este nuevo aniversario del Dia Internacional del Trabajo, el Sindicato Nacional de Profesionales y Técnicos Empresa Correos de Chile, envía un cordial y afectuoso saludo a sus socias (os), como también, un reconocimiento por la entrega, compromiso y profesionalismo, con el que desarrollan sus labores diarias, para hacer de Correos de Chile una Empresa líder, confiable y de prestigio en el mundo postal y de paquetería y Courier, la entrega, esfuerzo, compromiso y profesionalismo, que cada uno de ustedes, junto a la gran mayoría de los trabajadores (as) de nivel intermedio de nuestra empresa entregan cada día, le permite a Correos de Chile, mantenerse vigente a nivel nacional, sin ustedes, por brillantes que sean los Gerentes y el cuerpo Directivo, Correos de Chile no funcionaría. Por eso, los felicitamos y los instamos a seguir desarrollando su trabajo, con el compromiso, responsabilidad de siempre, pensando que vuestro esfuerzo es necesario, para mantener comunicados a los (as) habitantes de nuestro país, especialmente a aquellos que viven en los lugares más apartados, donde solo llega Correos de Chile.

El 1 de mayo, Dia Internacional del Trabajo, es una fecha importante, para reconocer, celebrar y agradecer la dedicación, esfuerzo de los trabajadores (as) de todo el mundo. Desde la oficina, taller, fábrica, en las aulas o desde su casa, cada trabajador (a) contribuye al funcionamiento de la sociedad, por ello se merecen un amplio reconocimiento.

Breve Historia del Día Internacional del Trabajo:

El Día Internacional del Trabajador, también conocido como Día del Trabajo, es una fecha relevante, en la que se reconoce y agradece el esfuerzo que todos los trabajadores entregan con dedicación y constancia, para el crecimiento de la sociedad y de una nación.

El Día del Trabajo, es sin duda alguna, uno de los momentos más importantes dentro del calendario nacional. No solo marca un feriado de importancia, que es muy esperado por todos los sectores laborales, para tomar un descanso de las actividades rutinarias, sino que, además, honra la lucha de los trabajadores, su contribución a la sociedad y la reivindicación de sus derechos. Su origen se remonta a 1886 en Chicago, Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores inició una huelga, demandando una jornada laboral de ocho horas.

Por ello, en este día especial, se rinde homenaje a los trabajadores (as) de todo el mundo y a su lucha por mejores condiciones laborales. El 1 de mayo, Día del Trabajo, representa una fecha clave, para conmemorar y reivindicar las luchas sociales que han marcado la historia de los derechos laborales, todo ello es posible, gracias a los mártires de Chicago, que lucharon y entregaron su vida, para que los trabajadores (as) trabajaran en condiciones dignas y no fueran explotados.

En esta nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajo, como Sindicato, honramos la dedicación y esfuerzo con que cada uno de ustedes, en el desarrollo de sus funciones, construyen un futuro mejor para sus familias y la sociedad, nuestras felicitaciones a los (as) héroes anónimos, que día a día entregan lo mejor de sí, demostrando que su trabajo es el motor que impulsa el progreso y desarrollo del país, reciban nuestra admiración y agradecimiento, por su invaluable contribución al posicionamiento de Correos de Chile, como una Empresa confiable y de prestigio a nivel nacional, como también al desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En este 1 de mayo, Día del Trabajo, queremos reconocer y celebrar a todos aquellos que, con su esfuerzo cotidiano, juegan un papel fundamental en el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Su dedicación, no solo contribuye al crecimiento económico, sino que también edifica la estructura sobre la cual se construyen nuestras comunidades.

En el Día Internacional de los Trabajadores, extendemos nuestro profundo agradecimiento, a todos aquellos que con su labor diaria marcan la diferencia en la vida de millones de personas. Su trabajo va más allá de una tarea; es sin duda alguna, una contribución invaluable al tejido social de nuestra comunidad.

Esperamos que este día del Trabajador (a) sea el recordatorio que la fuerza y el poder reside en la unión y lucha constante por un futuro laboral más digno, equitativo y con remuneraciones digna, justa y sin discriminación, terminando además, con la inequidad y brecha salarial que existe en nuestro país, especialmente con las Mujeres, la ley de las 40 horas es un gran avance para los trabajadores (as), pero el gobierno y los legisladores siguen quedando al debe, para promulgar una ley clara, precisa, que de verdad termine con la inequidad y discriminación que aún sufren las mujeres, quienes por un mismo trabajo que realiza un hombre, ellas reciben injustamente una menor remuneración.

Por eso, hacemos un llamado al Gobierno, a los Diputados (as), Senadores (as), a terminar a la brevedad con esta vergonzosa discriminación, las mujeres, trabajadoras, les piden a gritos tener las mismas condiciones que ustedes, que al desarrollar el mismo cargo tienen igual remuneración, eso perfectamente es posible aplicar a todas las trabajadoras, que, en la actualidad, pese a desarrollar el mismo cargo que un hombre, recibe una menor remuneración. Algo vergonzoso para la época que vivimos.

En este Día del Trabajo, es el momento para detenernos un instante, para reflexionar sobre el valor y la dignidad del trabajo humano. Que esta conmemoración refuerce nuestro compromiso colectivo, con la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento de cada profesión y oficio. Que este 1 de mayo, sirva para reflexionar sobre la dignidad del trabajo y para reafirmar nuestro compromiso con la justicia y la equidad laboral, algo que deberían tener presente las diferentes autoridades y quienes administran las empresas.

Terminamos este saludo y reflexión, repudiando la medida de la empresa de señalar en un documento, que los trabajadores (as) de Planta CEP Renca, retoman sus labores habituales a las 00:01 del jueves 2 de mayo, vulnerando con ello, la normativa legal, que señala que: el feriado IRRENUNCIABLE del 1 de mayo, se inicia a las 21:00 horas del martes 30 de abril, y termina a las 06:00 horas del jueves 2 de mayo. Repudiamos y rechazamos esa actitud de la empresa, su argumento de continuidad de los procesos operativos, bajo ningún aspecto puede vulnerar lo estipulado en la ley laboral.

Atentamente,

Directiva Nacional Sindicato de Profesionales y Técnicos Correos de Chile

​