SAN GREGORIO CELEBRA EL ARTE: VECINOS SE CAPACITAN EN ACUARELA Y ORFEBRERÍA

En el marco del convenio entre la Ilustre Municipalidad de San Gregorio y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, se realizaron durante el mes de noviembre talleres de acuarela y orfebrería en Villa Punta Delgada.



A lo largo de varias sesiones, los participantes aprendieron el arte de trabajar con metales y sus aleaciones. En tanto, en el Taller de Acuarela, exploraron las posibilidades creativas de la técnica pictórica. Los resultados de su dedicación y aprendizaje de ambos Talleres fueron presentados en una exposición en la Oficina de Información Turística, en una actividad conjunta con un nuevo operativo de Gobierno en Terreno.



Lizbeth Contreras, encargada del Taller de Acuarela, comentó que los participantes aprendieron la técnica desde cero: "Durante dos semanas las personas se sumergieron en este mundo maravilloso de la técnica de la acuarela y expresaron, con sus manos y con el aprecio que le tienen a la región, estos paisajes hermosos. Fue un proceso muy bonito y muchos quedaron encantados. Los participantes estuvieron dispuestos a aprender algo nuevo y a poder transmitir el aprecio que tienen a sus paisajes con esta técnica".



Por su parte, Ivonne Soto, profesora del Taller de Orfebrería, destacó la expresión del territorio, de la comuna de San Gregorio, en las joyas elaboradas en las sesiones: "Para mí esta experiencia ha sido súper enriquecedora porque me ha ayudado a conocer la comuna, a las artistas. Me llevo un grato recuerdo de estas joyas hechas a mano con respecto al territorio que habitan".



Esta iniciativa permitió a los vecinos de San Gregorio no solo desarrollar nuevas habilidades artísticas, sino también fomentar el encuentro comunitario a través del arte.



Jacqueline Aguilar, presidenta del Centro de Madres Bernando O´Higgins, apuntó que todas las clases de ambos Talleres se realizaron en dicho espacio: "Esto ha sido realmente muy bueno, muy reconfortante para toda la comunidad. Ha sido un trabajo muy lindo, con profesoras excelentes".





