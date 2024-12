DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2025: ESTUDIANTES UMAG GANAN BECAS SANTANDER PARA ESTUDIAR EN ESPAÑA

Dos estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG) fueron seleccionados para recibir becas de movilidad internacional otorgadas por el Grupo Santander, permitiéndoles cursar un semestre académico en destacadas universidades de España.

Tiara Rabanal Barrientos, estudiante de cuarto año de la carrera de Terapia Ocupacional, realizará su intercambio en la Universidad de Málaga, mientras que Tomás Alarcón Segovia, quien cursa cuarto año de Ingeniería en Computación e Informática, estudiará en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El programa de becas Santander, que cuenta con 27 años de trayectoria, otorga un aporte de $4.000 USD por estudiante para cubrir gastos como pasajes, alojamiento y mantención durante el intercambio. Rodrigo Machuca, gerente de Santander Universidades e Instituciones, destacó que este programa busca brindar una experiencia transformadora: "Más allá del tema académico, los estudiantes viven una experiencia de vida, hacen redes, conocen otras geografías y desarrollan habilidades que impactan en su entorno personal y profesional".

A nivel nacional, cerca de 300 estudiantes de diversas instituciones de educación superior de Chile se beneficiarán este año de las becas de movilidad internacional del Grupo Santander.

Sebastián Bunster, también ejecutivo de Santander Universidades, resaltó que el interés del Grupo Santander hace mucho tiempo está centrado en la educación superior y una de las formas que tiene para hacerlo es a través de las becas de movilidad estudiantil. "Creemos que es una experiencia que les aporta tanto en la parte académica como en sus experiencias personales y de vida hacia el futuro", expresó.

Experiencias y expectativas

Tiara Rabanal expresó su entusiasmo por esta oportunidad única: "Es emocionante, me motiva descubrir algo nuevo y seguir aprendiendo. A mí me gusta mucho lo que estudio, soy muy apasionada con lo que estudio, así que el hecho de ir más allá de todo lo que me han enseñado acá, que no ha sido menor, realmente me emociona, me entusiasma, me motiva a seguir continuando y aprender", dijo.

Por su parte, Tomás Alarcón valoró la experiencia como un hito en su desarrollo personal y profesional: "Creo que nosotros, como becados, no seremos los mismos al regresar. Yo creo que como crecimiento personal muy contento y agradecido con el Banco Santander, la Universidad de Magallanes, con todos los profesores que nos apoyaron y nuestra familia".

Reconocimiento institucional

El rector de la UMAG, José Maripani, resaltó la alianza estratégica con el Grupo Santander, que permite abrir estas posibilidades para los estudiantes de la región:" "Creemos que esta es una gran oportunidad que se nos da todos los años, es decir, el banco claramente, no tiene la obligación de entregar becas a todas las universidades, pero siempre nos considera".

La Universidad de Magallanes, a través de un riguroso proceso de selección, identifica anualmente a los beneficiarios de estas becas, brindando a sus estudiantes una plataforma para ampliar horizontes y representar a la institución en un contexto internacional.

​