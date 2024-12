SENADOR KARIM BIANCHI Y DISCUSIÓN DE LA REFORMA DE PENSIONES

Señor director:

Es vergonzoso lo ocurrido la semana pasada en la comisión de Trabajo del Senado que acordó continuar la discusión de la reforma de pensiones en enero del próximo año, sin importarles que nuestros jubilados necesitan mejores pensiones ahora, lo que me parece inmoral y me da asco.

Los chilenos merecen mejores pensiones hoy y no tener representantes que defienden a la industria y que son brazos articuladores del poder económico. Espero que se voten los puntos que hemos propuesto como bajar la tabla de mortalidad, porque la gente no vive hasta los 110 años y las pérdidas no sólo debe asumirlas el afiliado. Es necesario pensar en las personas y no en intereses personales.

Karim Bianchi

Senador

