SENADOR KUSANOVIC PROPONE MEDIDAS NECESARIAS AL PRESIDENTE BORIC PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DE SUS HABITANTES

​Este miércoles se llevó a cabo la reunión convocada por el Presidente Gabriel Boric con los parlamentarios de la región, espacio en el cual las autoridades abordaron diversos temas de la agenda nacional y regional. Durante el encuentro, el senador Alejandro Kusanovic, presentó una serie de iniciativas y medidas destinadas a promover un mayor desarrollo regional en beneficio de los habitantes.



El parlamentario subrayó la necesidad de implementar medidas concretas para aumentar el número de médicos y especialistas en la región. En este sentido, propuso la validación automática de títulos entregados por universidades extranjeras que cumplan el estandar de Chile: “necesitamos facilitar la llegada de médicos especialistas, hay médicos de Argentina que están dispuestos a venir a trabajar a Magallanes y no lo hacen por todas la trabas burocráticas que tenemos en el país” apuntó.



Además, planteó la idea de declarar Zona Franca para todo el territorio de la Isla Tierra del Fuego e Isla Navarino, abarcando con esta propuesta a las provincias de Tierra del Fuego y Antártica.



Asimismo, mencionó el problema de la falta de actualización curricular de las escuelas industriales y las carreras ofrecidas, detallando el parlamentario que estas “siguen inmersas en necesidades obsoletas de hace décadas y no se ajustan a las demandas actuales de la industria magallánica”



Entre las propuestas, también incluyó la urgencia de acelerar los trabajos en el camino hacia Puerto Williams para unir la Isla de Navarino con el Continente. Como también el camino hacia Cabo Froward, lo que en sus palabras “permitira al Turismo vender el inicio del continente Americano y ganar un día de Hotel, un día de restaurante, un dia de taxi, etc. fortaleciendo el sector y su desarrollo”



Kusanovic, hizo hincapié en la necesidad de atender las demandas del sector acuícola, señalando que “la Salmonicultura es una industria asfixiada, ya que esta hace muchos años cerrada erróneamente la posibilidad de pedir nuevas conseciones para esta actividad que es la más importante de Magallanes hoy con el 23% del PIB y debería ser el 70% si se le diera el espacio suficiente, y que hoy debe utilizar sus conseciones al límite, se requiere una visión de Estado ya que podemos perder nuestra ventaja comparativa que son los canales en cualquier momento ya que se esta experimentado con la crianza de Salmones a mar abierto hoy en día” resaltó.



Finalmente, el legislador plantea la necesidad de destacar la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Argentina, que se realizará en noviembre, señalando que “resulta un evento tan significativo para los habitantes de Magallanes que es necesario celebrar este hito en la región con la presencia de los Presidentes de ambas naciones y el Papa Francisco en el Canal Beagle, por la participación destacada de la Iglesia Católica en este acuerdo de paz” finalizó.