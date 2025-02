SENAPRED REALIZA BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: 15 SE ENCUENTRAN EN COMBATE A NIVEL NACIONAL

En atención al riesgo de incendios forestales en la zona central por las altas temperaturas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregaron un balance de la situación y el detalle de algunas medidas de prevención.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que a nivel nacional hay 15 incendios forestales en combate entre La Araucanía, Biobío y Ñuble. De ese total, dos siniestros han destacado por su magnitud: uno en Purén que ha consumido 1.138 hectáreas y otro en Mulchén con 1.200 hectáreas afectadas por el fuego.

De acuerdo con los últimos reportes de la Dirección Meteorológica Nacional se mantiene el pronóstico de temperaturas extremas y altas temperaturas desde la Región de Valparaíso hasta la provincia de Malleco en La Araucanía hasta mañana. Se proyecta que la temperatura pueda alcanzar los 40°C en el interior, valles y precordillera de las regiones de Ñuble y Maule.

De igual forma Cebrián ratificó el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el Estado de Emergencia preventivo en las regiones del Maule y Ñuble a partir del mediodía y precisó que se trata de un Estado de Excepción Constitucional con una duración de 15 días y prorrogable.

Por otra parte, la directora de Senapred informó que durante esta temporada más de 60 personas han sido detenidas por ocasionar incendios forestales. Asimismo, mencionó que los parques nacionales se mantendrán cerrados en la zona central y que se está evaluando la realización de eventos masivos.

Por otro lado, hizo un llamado a la ciudadanía a no trabajar con maquinarias que puedan originar fuego, no exponerse al sol en el horario de mayor riesgo y monitorear el estado de salud de adultos mayores y niños ante el calor.

Cebrián también anunció que el toque de queda anunciado por el Presidente regirá en La Araucanía y que su horario aún no está definido. Los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel regional, en tanto, sesionarán a partir de las 15.00 horas.

La directora de Conaf, Aida Baldini, advirtió que en los últimos días los incendios negligentes han aumentado de un 66% a un 68%. “Eso es extremadamente alto. ¿Y qué es la negligencia? Pensar que no van a provocar un incendio por pasar un arado que pasó a llevar una piedra, por hacer cosechas en horarios que no corresponden o que corresponden en otras condiciones (...) No nos olvidemos, todo incendio comienza con una chispa”, reparó.

En esa línea, comentó que a nivel nacional se ha detectado un 25% de intencionalidad en los siniestros, principalmente las regiones de La Araucanía y Los Lagos.

Baldini también profundizó en las cifras de incendios durante esta temporada: “Tenemos 3.900 incendios forestales al día de hoy, lo que significa un 7% más de incendios forestales que la temporada pasada. Y en términos de superficie, lamentablemente aumentamos muchísimo entre ayer y hoy, 3.000 hectáreas más. Llegamos a 30.700 hectáreas, aún con cifras que son tristes de todas maneras, pero corresponde prácticamente a un 50% menos que la temporada pasada”.

“Ahora, en este momento tenemos 60 incendios forestales vigentes, de los cuales 54 pasaron desde ayer (...) Tenemos también 10 alertas rojas a nivel nacional, nueve de ellas son en la Araucanía y la otra es en Ñuble (...) En La Araucanía específicamente han ocurrido ya 655 incendios afectando 8.200 hectáreas”, puntualizó.

