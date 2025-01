SEREMI DEL TRABAJO Y REFORMA DE PENSIONES: “HEMOS ABIERTO UNA PUERTA QUE ESTUVO HERMÉTICAMENTE CERRADA DURANTE DÉCADAS”

​La votación en general del proyecto de reforma de mejores pensiones para Chile se vota hoy en la Sala del Senado y ante esta importante jornada, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Doris Sandoval Miranda, hizo un fuerte llamado a la unidad en torno a avanzar en mejorar las pensiones, que es lo que el país necesita ahora, según expresó.

En sus palabras: “Hemos abierto una puerta que permanecía herméticamente cerrada durante décadas. Esta puerta estaba siendo empujada por el movimiento social y a nosotros nos ha correspondido contribuir con la recuperación del principio irrenunciable de la seguridad social, con la creación del seguro social y la urgencia de atender ahora las necesidades de los actuales jubilados/as, que se encuentran recibiendo pensiones de miseria”

En esta reflexión, la Seremi hizo las siguientes preguntas: “¿Es justo que luego de una vida de esfuerzo y dedicación a la riqueza y desarrollo de nuestra región, las personas no puedan gozar de un descanso merecido, tranquilo y digno? Nuestra respuesta es a no dudarlo, porque esta injusticia no resiste análisis ni más espera”, indicó la secretaria regional.

Sandoval aseguró que el régimen que rige hoy y que constituye un régimen concentrado, no mixto que ha apostado a la capitalización individual, no dio los resultados que las personas necesitan, por tanto, “quienes pretenden tapar el sol con un dedo, quedarán definitivamente en la sombra de la historia, incapaces de posponer intereses políticos y económicos, en pos del bien común”, recalcó.

Respecto de los tiempos y la agenda, la autoridad manifestó que: “Nuestros tiempos políticos, están marcados por los tiempos apremiantes de quienes día a día, sufren por no poder llegar a fin de mes, alimentándose o comprando sus remedios; nuestros tiempos están determinados, por las necesidades de nuestras comunidades”.

Sobre esto, señaló que el país ha sido testigo de la voluntad de diálogo del gobierno y del ministerio liderado por la Ministra Jeannette Jara para llevar adelante esta reforma, presentando en noviembre de 2022 al país una propuesta de reforma previsional con énfasis en aumentar las pensiones de las y los jubilados de ahora con énfasis particular en las mujeres, perjudicadas por el actual sistema.

“Por tanto, es saludable y de justicia indicar, que cuando estamos pidiendo premura en la tramitación de la reforma; lo hacemos con un sentido de responsabilidad, dado que, desde esa fecha en adelante, la propuesta durante meses ha sido sometida a innumerables revisiones y aportes que distintos actores sociales, técnicos, académicos pudieron hacer a la propuesta original. Por tanto, es alejado de la realidad señalar, que se está improvisando o incurriendo en falta de rigurosidad”, agregó.

Con relación a la sostenibilidad en el tiempo de la propuesta actual, Sandoval aclaró que “con nuestra propuesta de cotización de 7% se fortalecerá el ahorro individual para mejorar las pensiones futuras y se creará un Seguro Social, que entregará beneficios para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y compensará a las mujeres por su mayor expectativa de vida”.

Al mismo tiempo, la Seremi expuso para claridad de toda la comunidad que la propuesta contempla un aporte gradual, durante 9 años, de los empleadores, en que ellos podrán ir progresivamente aportando hasta completar ese 7%. Además, esos aportes se iniciarán a los 6 meses de publicada la ley.

En este sentido, expresó que “hay acuerdo en que el primer aporte -de 1%- sea destinado a la compensación para las mujeres por la diferencia en expectativa de vida. Al contrario del pesimismo derrotado, nuestra región exhibe cifras que nos sitúan como la región con más bajo desempleo del país -esto es 3,8%- y una recuperación sostenida de puestos de trabajo. Son buenas noticias, que deben acompañarse de continuidad de las decisiones adoptadas en materia de inversión pública, capacitación, articulación público-privado, etc. Sin duda, este es un logro, que refleja el resultado de esfuerzos conjuntos, que tienen un gran impacto en nuestra comunidad magallánica”.

“Creemos un Estado eficiente, capaz de garantizar protección social y generar condiciones de justicia social; también creemos en los esfuerzos compartidos para construir un sistema previsional, que distribuya la carga y el peso de forma tripartita: Estado-Trabajadores/as-empleadores. En nuestro país, el peso y el costo de la seguridad social en materia de pensiones, solo está asumido por el Estado y por los propios trabajadores. Por tanto, es un avance fundamental y estructural, que tengamos acuerdo en que los empleadores completen la fórmula virtuosa, que nos permitirá seguir fortaleciendo el principio de seguridad y bienestar social”, concluyó.

Finalmente, la autoridad celebró los acuerdos alcanzados en materia del aumento de la PGU y, particularmente, que, una vez aprobada la reforma, se levante la restricción existente que impide a las y los beneficiarios de leyes reparatorias (Rettig, Valech y exonerados políticos) acceder a la PGU.

De ser aprobada la propuesta, pasará a la Cámara de Diputados y Diputadas, de quienes dependería su eventual promulgación.