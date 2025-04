SLEP MAGALLANES DETALLA PLANES DE RECUPERACIÓN DE CLASES Y ANUNCIA INVERSIÓN HISTÓRICA EN LICEOS TÉCNICOS

​El SLEP Magallanes informa a la comunidad educativa que la recuperación de las clases que no se efectuaron debido al paro de más de un mes se lleva a cabo según las determinaciones que cada establecimiento educacional diseñó en su propio plan para revertir la pérdida de aprendizajes de los estudiantes, indicando el tipo de actividades y la oportunidad para su desarrollo.



Estos planes implican, necesariamente, una priorización de los objetivos de aprendizaje. Además, de acuerdo con las orientaciones de la Contraloría General de la República, las horas de servicio educativo que no se concretaron por el paro no pueden ser repuestas por los docentes dentro de su jornada habitual. De otra forma no habría una recuperación efectiva del tiempo no trabajado, lo que explica la extensión horaria y justifica el reintegro de remuneraciones.



En cuanto a la asistencia de los estudiantes a las horas de recuperación, se reitera que es responsabilidad de los padres y apoderados que sus hijos e hijas participen en dichas actividades y, para ello, el servicio educativo siempre debe estar dispuesto para quienes acudan a la recuperación. Cabe aclarar que no existe como requisito un quórum para dictar las clases. Si este argumento fuera aceptable no habría justificación, por ejemplo, para el trabajo educativo en el contexto de ruralidad, donde la matrícula es por lo general exigua.



En cuanto a los insumos para las especialidades en los liceos técnico profesionales, el año 2024 el SLEP Magallanes invirtió 105 millones 893 mil pesos en estos elementos, y este año estamos en pleno proceso para definir, junto con los propios establecimientos, el destino de más de 365 millones de pesos para equipamiento en liceos técnico profesionales.

Por otra parte, es importante aclarar que el Decreto N°5 del 11 de enero de 2024 autoriza la apertura de tres oficinas locales, y no cinco como se señala en la declaración. Se trata de las oficinas locales de Última Esperanza, actualmente en funcionamiento, y las de Tierra del Fuego y Provincia Antártica Chilena.



En el caso de las oficinas de la Provincia Tierra del Fuego y Provincia Antártica Chilena, se informa que están en pleno desarrollo los concursos para seleccionar a sus respectivos coordinadores de oficina local, cuyos plazos de postulación vencen precisamente hoy 22 de abril. Se estima que ambos procesos de selección concluirán a fines del mes de mayo.

El SLEP Magallanes reitera su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública en la región y, especialmente, con los estudiantes más vulnerables, tarea en la que los profesores y profesoras tienen un rol fundamental. El trabajo conjunto del sostenedor y los trabajadores de la educación permitirá avanzar en las metas propuestas por la Nueva Educación Pública.







​