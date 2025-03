SLEP MAGALLANES: LA MOVILIZACIÓN AFECTA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE MAGALLANES

​En relación con la movilización que mantienen los docentes de nuestro Servicio Local, desde el SLEP Magallanes manifestamos nuestra profunda preocupación, ya que la medida está afectando el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos de nuestros establecimientos educativos.Desde que asumimos como sostenedores de la educación pública de Magallanes, hemos cumplido la ley de manera íntegra en lo que respecta a las remuneraciones de los docentes, con quienes no se mantienen deudas de ningún tipo, estando sus sueldos, asignaciones, bonos y cotizaciones previsionales 100% al día, a diferencia de lo que ocurría con sus anteriores sostenedores de municipios y corporaciones.

A su vez, en el año que tenemos de régimen, ha crecido la inversión en infraestructura, tal y como lo muestran los proyectos de la escuela Elba Ojeda, Dellamira Rebeca Aguilar y Baudilla Avendaño. Asimismo, hemos implementado mejoras considerables en el transporte escolar y la calefacción de los establecimientos, medidas que se han intensificado en el último trimestre, todo con el fin de entregar un inicio de año escolar de calidad, como merecen las y los estudiantes de nuestra región.

En conjunto con lo anterior, como SLEP Magallanes hemos mantenido el diálogo abierto con los diversos actores estratégicos que forman parte de nuestro servicio y puntualmente con los gremios docentes, a los que le hemos propuesto una mesa de diálogo y trabajo, que busca implementar y mejorar las condiciones laborales de los profesores y profesoras.

Es lamentable la situación que vivimos hoy en nuestra región, más aún cuando nos vemos obligados a cumplir el ordenamiento jurídico correspondiente a la no realización de clases de manera normal y continua, entendiendo que la Ley es clara al respecto, indicando que solo se pueden pagar remuneraciones por servicios efectivamente prestados.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que volvemos a hacer un llamado al diálogo y deponer una movilización que perjudica enormemente a toda la comunidad educativa.









En ese sentido, informamos a la comunidad que los 62 establecimientos están actualmente abiertos para nuestros estudiantes, con un total del 42% de los y las profesoras que no ha adherido al paro.

Como Servicio Local de Educación Pública Magallanes reafirmamos nuestro compromiso con los procesos formativos de niños, niñas, jóvenes y adultos de las comunidades educativas, y hacemos un llamado a mantener el diálogo para abordar los desafíos del territorio, continuando con nuestra mesa de trabajo, en la que existen propuestas que se pueden modificar y robustecer en conjunto, en un ambiente de respeto y conciliación entre todos los actores involucrados. Nuestro deber es seguir velando por el adecuado desarrollo del año escolar que recién inicia y la continuidad de la trayectoria educativa en los establecimientos del Servicio.