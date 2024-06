ABIERTO CONCURSO DE RIEGO PARA PEQUEÑA AGRICULTURA INDIVIDUAL Y ASOCIATIVA CON USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

​La Seremi de Agricultura, Irene Ramírez Mérida, informó que la Comisión Nacional de Riego, CNR, abrió el programa 203-2024 para presentar proyectos de riego para pequeños productores tanto individual como asociativos asociados al uso de energías renovables.

El programa considera la participación de productores tanto INDAP como los NO INDAP, en este último caso, pueden acceder a una bonificación de hasta un 90% del total de la obra, siempre y cuando demuestren ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro y sus entidades relacionadas que en promedio de los últimos tres ejercicios tributarios no superen, sean menores o iguales a 2.400 unidades de fomento.

Para la región hay disponibles directamente 100 millones de pesos, en tanto, no se ocupen el total de los recursos a nivel nacional que superan los 5 mil millones de pesos todos los proyectos siguen en concurso.

Los proyectos tienen pueden ser presentados hasta el 11 de julio del presente año y los detalles pueden ser consultados directamente en la coordinación regional de la Comisión Nacional de Riego, ubicada en Av. Bulnes 0309, 5to piso, Seremi de Agricultura en Punta Arenas o directamente en la página web de www.cnr.cl.