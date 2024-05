AGRUPACIONES DEL TURISMO REGIONAL REALIZAN DUROS REPAROS A LEY QUE IMPULSA EL GOBIERNO

​La actividad turística de la Región de Magallanes representa un 12% del PIB regional, a diferencia del promedio del país que sólo alcanza el 3,5%, según las últimas estadísticas realizadas por el INE. En este contexto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó el proyecto de ley que pretende aumentar los recursos para promociones turísticas.

Esta iniciativa incorpora aplicar un impuesto del 1,25% al alojamiento de extranjeros en el país, la posibilidad que turistas recuperen el IVA de los bienes que adquieran y, además, dejar exento del pago de IVA a las empresas extranjeras que produzcan cortometrajes, documentales, series y películas.

En la instancia legislativa, el diputado Christian Matheson junto a Adriana Aguilar y Rodrigo Bustamante, representantes de gremios del turismo de la Provincia de Última Esperanza expresaron reparos a la iniciativa del Gobierno acusando “falta de diálogo”, a pesar de ser una de las zonas con mayor interés para visitantes de otras nacionalidades.

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios de Torres del Paine, Rodrigo Bustamante, manifestó que “expresamos nuestra posición respecto de este proyecto de ley y expusimos los argumentos de 20 asociaciones turísticas de Magallanes, ya que hemos estado en conversatorios respecto de lo que esperamos del proyecto de ley que podría ser interesante en términos de aumentar la promoción del país, pero no de la forma en que se ha planteado”.

Por su parte, Adriana Aguilar, gerenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, hizo hincapié en que “es bastante inquietante que el Gobierno espere llegar a una solución de la problemática actual, que es la posibilidad de mejorar un presupuesto para promoción internacional y que su propuesta sea recaudar fondos a través de empresas específicamente del rubro de alojamiento que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia”.

Al respecto, el diputado Matheson enfatizó en que “si bien el fondo del proyecto en cuanto a obtener mayores recursos para la promoción turística va en una dirección correcta, no se han considerado muchos aspectos necesarios de implementar para que la recaudación del Estado sea mayor y se puedan suplementar los recursos para promoción a los niveles que existían en el año 2018. Combatir la informalidad que se estima sería superior al 50%, permitiría recaudar mayor cantidad de recursos. Por otra parte, no considero que sea una buena medida la devolución del IVA a los extranjeros que adquieran bienes, ya que esta devolución de acuerdo a los estudios que presentó Hacienda se llevaría el 75% de lo recaudado mediante un impuesto del 1,25% al alojamiento de extranjeros, lo que reduciría a una cifra podríamos decir, insignificante la recaudación”.

Además, el parlamentario explicó que “la exención del IVA para cualquier realización cinematográfica producida por agencias extranjeras me parece inadecuado, pero por sobre todo porque esta exención no se limite a documentales con contenidos que promocionen los atractivos turísticos y servicios ofertados por la industria del turismo. Al dejar tan abierto este ítem, los recursos pueden terminar financiando videos o realizaciones con dudosa finalidad”.