ALUMNOS DEL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ CONOCIERON PROCESOS LOGÍSTICOS EN BASE NAVAL PUNTA ARENAS

​Una significativa jornada de experiencias profesionales vivieron jóvenes de tercero y cuarto medio de la carrera "Administración con mención en Logística" del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez de Punta Arenas tras visitar el Centro de Abastecimiento Magallanes (Magabas) de la Tercera Zona Naval. Durante la jornada, llevada a cabo el día 23 de agosto, los estudiantes pudieron apreciar diversos procesos operativos relacionados con esta repartición clave en el despliegue operativo de la Armada en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



La visita fue guiada por servidores de la dotación del Magabas, comenzando con una charla introductoria sobre la institución y una especial conexión, vía telemática, con el territorio Antártico que sorprendió a los asistentes. Acto seguido, se realizaron exposiciones estáticas sobre las reparticiones "Orden y Seguridad" y la "Partida de Salvataje". A medida que avanzó la jornada, los estudiantes recorrieron las instalaciones del Magabas como el Almacén de Víveres, las dependencias de la Partida de Faena y el departamento de adquisiciones, donde tuvieron la oportunidad de interactuar con el personal y realizar diversas preguntas relacionadas con el quehacer administrativo de la repartición.



Alex Santibáñez, docente y jefe académico de la especialidad de Logística del liceo, expresó su satisfacción con la experiencia: "La visita en sí fue extraordinaria. Nos recibieron de una manera muy cálida y acogedora, y nos mostraron en detalle el trabajo que realizan aquí. Lo que más me impresionó fue la humildad con la que muestran el tremendo trabajo que desarrollan, a pesar de la magnitud e importancia de lo que hacen. Nos vamos de aquí extremadamente felices y satisfechos".



Nicole Sanhueza, una de las estudiantes participantes, compartió sus impresiones sobre la visita: "Aprendí mucho sobre cómo se manejan las órdenes de compra, las facturas y otros temas logísticos. Fue interesante conocer cómo deben resguardarse y gestionarse las cosas que se abastecen y donde todo debe estar organizado de manera muy exacta y precisa. Esa organización y el cuidado en cada detalle es algo que realmente me gustó de este lugar. Fue una visita educativa y enriquecedora que nos dejó con una gran impresión de la labor que se realiza en esta repartición".



El comandante de la repartición, el Capitán de Fragata (AB) Carlos Araya, también expresó su satisfacción con el desarrollo de esta jornada: "Observamos con mucho interés este tipo de actividades que nos permiten mostrar una faceta, muchas veces desconocida, del quehacer operativo de la institución. Es un honor recibir a jóvenes tan motivados por aprender sobre los procesos logísticos que son fundamentales para el funcionamiento de la Armada. Creemos firmemente que estas experiencias permiten a los estudiantes no solo conocer nuestra labor, sino también inspirarse y considerar nuevas oportunidades para su futuro profesional".



La jornada concluyó siendo una experiencia valiosa y formativa para los estudiantes, quienes pudieron conocer de primera mano la relevancia de los procesos logísticos en un entorno operativo real, como es el caso del Centro de Abastecimiento Magallanes de la Tercera Zona Naval.







