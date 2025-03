"AMABLE, BELLÍSIMA Y HUMILDE": TRABAJADORAS DE PUB DE PUNTA ARENAS CUENTAN CÓMO FUE LA VISITA DE LA PRINCESA LEONOR

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, heredera al trono de España, arribó a Chile a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Su llegada, inicialmente programada para el jueves, se adelantó dos días debido a condiciones climáticas adversas.

Su primera escala fue en Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, desde donde se dirigirá posteriormente a Valparaíso. Este viaje forma parte de su instrucción militar, durante el cual ya ha visitado otros países sudamericanos como Brasil y Uruguay.

Trabajadoras de pub de Punta Arenas cuentan cómo fue la visita de la princesa Leonor

La periodista Marianne Schmidt se trasladó hasta la ciudad magallánica para recavar más detalles de la visita de Leonor, quien en su estancia aprovechó ir a un conocido pub llamado Colonial. En el lugar fue captada sosteniendo un vaso de cerveza.

Ingrid Ojeda, dueña del local, comentó que Leonor "es muy amable, es una mujer bellísima, es alta, humilde". Asimismo, señaló que la joven guardiamarina no tenía permitido tomarse fotografías. "Ella decía: 'lo único que te puedo dar es un abrazo'", indicó.

La mujer también destacó que primogénita del rey Felipe VI esperó de pie a que se desocupara una mesa. "Una persona súper importante que esté parada y esperando, o sea, no tenemos nada que decir de ella, es un amor".

Jennifer, otra trabajadora del pub, también contó su experiencia: "Tuve la dicha de conocer a la princesa, una mujer espectacular, sencilla, le pregunté si me podía dar un abrazo y me dijo sí. Estaba súper emocionada y le dije si nos podíamos tomar una selfie, me dijo que no, porque andaba en una misión especial y que no podía".

La mujer también mencionó que durante las tres horas y media que Leonor permaneció en el Colonial, no compró ningún alimento, pero sí se tomó una cerveza local, Torres del Paine, la cual le había sido recomendada.

Fuente: meganoticias.cl



