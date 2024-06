EN ARGENTINA AFIRMAN QUE EL GOBIERNO TRASANDINO REMOVERÁ "EN LAS PRÓXIMAS HORAS" LOS PANELES DE CHILE

Informes de prensa de Argentina afirman que el Gobierno de Javier Milei anunciará que “en las próximas horas” retirará los paneles solares de una base militar trasandina instalada en territorio chileno en Tierra del Fuego.

Según consigna Infobae, fuentes oficiales confirmaron que la decisión se dará a conocer este lunes luego de una serie de comunicaciones de la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Estas conversaciones, añade el citado porta, “se concretaron tras las demoras de Argentina en brindar una precisión sobre el plazo de remoción de las estructuras”.

La idea del Gobierno argentino, señala Infobae, es retirar los paneles el martes aunque todo “dependerá del clima”.

Esto ocurre luego que el presidente Gabriel Boric, quien se encuentra haciendo una visita oficial en Francia, indicara que el país vecino debe retirar los paneles del territorio nacional. De no hacerlo, aseveró, “lo vamos a hacer nosotros”.

“Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades”, sostuvo el mandatario chileno.

“Es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, puntualizó.

“Se lo comenté al presidente (Javier) Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto… Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. E insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”, sostuvo.

Fue el pasado 29 de abril cuando la Armada argentina inauguró el “Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1″ cerca de la frontera con Chile.

El problema se originó debido a que unos paneles solares fueron instalados tres metros dentro de suelo nacional, lo que generó malestar en el Gobierno chileno.

Fuente: biobiochile.cl

