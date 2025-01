AUSTROCHILE PROMUEVE EL TURISMO MICE COMO CLAVE PARA COMBATIR LA ESTACIONALIDAD EN MAGALLANES

En su constante compromiso por fortalecer el turismo regional, Austrochile AG reafirma su apuesta por el desarrollo del turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) como una herramienta clave para combatir la estacionalidad y promover la sostenibilidad en la región de Magallanes y la Patagonia Austral.



“El turismo MICE representa una oportunidad estratégica para que nuestra región desarrolle actividades turísticas durante todo el año, generando empleos, dinamizando la economía local y posicionándonos como un destino competitivo en el mercado global. Como sector privado, no podemos esperar a que el Estado tome esta iniciativa; debemos liderar estos procesos mientras se definen políticas públicas que realmente beneficien a nuestro sector”, destacó Claudia Torres, Gerente de Austrochile AG.



Como parte de sus estrategias de posicionamiento, Austrochile se ha convertido en patrocinador oficial de AquasurTech 2025, un evento internacional que congregará a proveedores, productores, académicos del mundo acuícola . Este evento, centrado en la innovación y la sostenibilidad, posiciona a Magallanes como un referente en la organización de encuentros de relevancia global, fortaleciendo su imagen como un destino único y sostenible.



“El turismo MICE no solo permite enfrentar la estacionalidad, sino que también promueve un modelo de desarrollo sostenible al diversificar la oferta turística, reducir la presión sobre los recursos naturales en temporada alta y generar impacto económico positivo durante todo el año”, añadió Torres.