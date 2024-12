AUTORIDADES LLAMAN A TODOS LOS OCUPANTES DE LA VÍA PÚBLICA A EXTREMAR PRECAUCIONES EN CELEBRACIÓN DE NAVIDAD

​Un sentido llamado a extremar la precaución en la vía pública, hicieron autoridades integrantes de la mesa regional de la Conaset en el marco de la celebración de Navidad acompañadas por el seremi de Gobierno Andro Mimica.



“En el fondo es ser responsables y co-responsables y no solamente no consumir alcohol si va a conducir, si no que también las personas puedan mirar a otros, aconsejar, sacar las lleves, para evitar siniestros que son evitables”, dijo la directora regional de Senda Lorena Guala, recordando que en conjunto con Carabineros desarrollan durante todo este periodo el programa Tolerancia Cero a Través del cual realizan controles a conductores para pesquisar su estado de temperancia a través de alcotest y narcoteset.



Gabriela Flores, supervisora de base del Samu Punta Arenas, comentó que el servicio se encuentra preparado para enfrentar cualquier situación que se presente con equipos que se desempeñan 24/7. Pero de igual manera hizo el llamado a la comunidad para que tome conciencia, no solo a las y los conductores, sino también a los peatones.



“Si se van a ir caminando, solos o en grupo, háganlo con precaución y cuidado. No sabemos quiénes son los que están manejando. Por ello hay que tomar acciones básicas como caminar siempre por l vereda, cruzar la calzada por lugares permitidos, respetar las señales y semáforos. Y al cruzar la calle, hacer contacto visual con el conductor, para que se dé cuenta de la intención del peatón”, señaló.



Consumo de alcohol



El Servicio Médico Legal es el encargado de realizar los exámenes de alcoholemia. Por ello su director René Castro lamentó que al analizar los resultados comprobaron que se mantiene la tendencia. “Tenemos más de un 33% de personas que al ser controladas conduciendo, se encuentran en estado de ebriedad. Es una cifra muy alta. Y este año hemos notado que ha aumentado el número de mujeres que conducen en estado de ebriedad, cifras que analizaremos en profundidad”.



A ello, el capitán jefe de la SIAT Álvaro Baquedano agregó que al 15 de diciembre la región presentaba 918 siniestros viales de diversa consideración y 18 fallecidos. “Es por ello que se han implementado diversos servicios de tránsito y de rondas masivas en fin de semana. Además, los operativos especiales que se realizan con nuestros aliados en los municipios y Senda. Esto se va a intensificar para pesquisar los delitos contra la normativa de tránsito y las incivilidades que podemos detectar”, enfatizó. Agregó el llamado a contruir la seguridad vial entre todas y todos.



Finalmente, el seremi de Gobierno hizo el llamado a conductores, peatones y ciclistas a respetar los espacios viales, a utilizarlos bien durante las fiestas. “Hemos visto hechos que enlutan a la región y dañas a las familias. No son números son vidas humanas que tenemos que proteger vamos a estar trabajando en todas las comunas de la región, pero necesitamos la colaboración de las y los ciudadanos. Necesitamos las ayudas de las familias: no conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras drogas, respeten las ciclovías que hoy cada día crecen más y que deben ser un espacio de seguridad para quienes las utilizan”.



En la Navidad del 2023 hubo 15 siniestros viales en nuestra región, sin resultados fatales, pero con 13 lesionados, 2 de ellos graves. La mayor incidencia de causas fue “Desobediencia a señalización” con un 38,5% y “Alcohol en el conductor” con un 38,5%. En cuanto a los lesionados, 9 eran conductores, 3 pasajeros y 1 peatón.