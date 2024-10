AUTORIDADES LOCALES RESPONDEN ANTE INUSUAL HECHO DELICTIVO EN POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ

​La región de Magallanes ha sido escenario de un hecho delictivo que ha generado gran preocupación en la comunidad, un suceso que no es común en nuestra zona. Ante esta situación, la Delegación Presidencial, ha activado de manera inmediata una respuesta coordinada con todas las entidades pertinentes para abordar este incidente.



Se destaca el trabajo conjunto de Carabineros, la Policía de Investigaciones y otros organismos de seguridad, quienes están llevando a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas. Además, se ha reforzado la presencia policial en las áreas afectadas, con el fin de brindar tranquilidad a la comunidad.



“Ante el grave hecho de un ataque con arma de fuego a la población Raúl Silva Henríquez, queremos informar que como Gobierno lo hemos abordado de forma inmediata y de distintas perspectivas”, fueron las palabras iniciales del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, quien agregó que “En primer lugar, me reuní el día martes con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile para ir conociendo el avance de la investigación, pero del mismo modo instruí a Carabineros para aumentar la frecuencia del patrullaje del sector, lo cual, por supuesto, fue accedido por la institución. Pero también es un sector que como Gobierno hemos venido trabajando durante el último tiempo con la recuperación de espacios públicos. Y en primer lugar, ahí existe, en el mismo lugar del hecho, un proyecto que está financiado por el plan Calle Sin Violencia, que impulsó el presidente Gabriel Boric y que está para elegibilidad”.



Este esfuerzo no solo se limita a la respuesta ante el delito, sino que también incluye la implementación de programas de prevención que involucran a la ciudadanía. Se busca crear un ambiente más seguro, donde cada habitante se sienta respaldado y protegido: “Ya conversé a comienzos de semana con personas de la SUBDERE a nivel central para agilizar el traspaso de los recursos que llegarían al municipio para que se pueda ejecutar la próxima semana. Pero también, muy cerca de ese lugar, un poquito más abajo, a la altura de la Avenida Frei, como Gobierno ya presentamos a los vecinos, un proyecto de parque en el sector para que el espacio público sea un punto de encuentro y no de disputa. Y que no le quepa la menor duda a nadie que como Gobierno estamos abordando esta situación, persiguiendo a los delincuentes y abriendo espacios para la comunidad”, enfatizó el Delegado Ruiz.



El Gobierno reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de todos los habitantes de Magallanes, desmintiendo la percepción de inacción y asegurando que se están realizando esfuerzos concretos y visibles para mantener la paz en la región. “Estamos trabajando en el intersector, no solamente con recursos SUDERE y del Ministerio de Obras Públicas, también a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los mismos departamentos del sector, se está ejecutando el subsidio del DS-27, con un 60% de avance que va a mejorar las luminarias del lugar, pero también el cierre perimetral, dándole mayor seguridad a las vecinas y vecinos de todo el sector”, indicó el Seremi de Gobierno Andro Mimica.



La autoridad de Vocería, realizó un llamado a la comunidad a mantenerse informada sobre las acciones que se están llevando a cabo y a participar activamente en las iniciativas de prevención del delito: “Es muy importante también la participación que tienen que tener las vecinas y vecinos. Durante el último mes y medio, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros y la PDI, hemos tenido reuniones con el Club de Adulto Mayor, que ahí trabaja, pero también con la Junta de Vecinos, informándoles sobre las distintas iniciativas de avance que hemos tenido territorialmente, pero también haciendo el llamado a la denuncia de quienes habitan en el lugar, y ahí el Fono de Denuncia Seguro, asterisco 4242, cobra vital importancia. Necesitamos la ayuda de todas y todos para poder también tener las líneas investigativas, para que la Policía y Carabineros puedan seguir haciendo su trabajo”, concluyó el Seremi Mimica.



Las autoridades locales están comprometidas a esclarecer este preocupante hecho delictivo y garantizar la seguridad de la comunidad. A través de acciones coordinadas y una presencia policial reforzada, se están implementando medidas efectivas para investigar el incidente y prevenir futuros delitos. La seguridad de las personas es una prioridad, y se están tomando todas las acciones necesarias para resguardar la tranquilidad de las personas que habitan la región.