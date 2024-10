BALDOVINO GÓMEZ ALBA, CANDIDATO A CORE, PLANTEA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL DESARROLLO HUMANO EN MAGALLANES

​Esta mañana, Baldovino Gómez Alba, candidato a consejero regional por el Partido Socialista (M-120), se dirigió a la ciudadanía en el programa “Buenos días región”, conducido por Cristofher C. Cortéz en Polar Comunicaciones, para exponer los ejes principales de su candidatura y su visión sobre el futuro de la región de Magallanes. Gómez se refirió a los primeros 10 meses de implementación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en la región, manifestando: "Me gustaría que hubiera otra forma de gestión y que no sea tan gerencial", aunque destacó que el balance general de estos primeros meses ha sido positivo. También insistió en la necesidad de "ampliar el concepto de desarrollo en la región más allá de la infraestructura", subrayando la importancia del "desarrollo de capital humano" como un elemento clave para el progreso de Magallanes. Respecto a la Universidad de Magallanes (UMAG), Gómez afirmó que "el tema pendiente es la apuesta que tiene que hacer el gobierno regional para apoyarla", destacando la necesidad de que esta institución reciba un respaldo firme por parte del gobierno local para fortalecer su rol en la región. En cuanto a los convenios de programación, los calificó como fundamentales, afirmando que "es importante, es una forma de sumar recursos", y expresó su intención de promover la transparencia en la gestión pública. "Todo lo que sea con recursos públicos, la gente tiene derecho a saber qué se hace con eso", subrayó el candidato, haciendo un llamado a que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información sobre el uso de fondos públicos. Otro punto relevante que abordó fue su compromiso con "impulsar el trabajo de la comisión de educación del Consejo Regional", destacando la necesidad de reforzar este espacio para garantizar una mejor planificación y ejecución de políticas educativas en Magallanes. Finalmente, al hablar sobre el desarrollo económico y el apoyo a los sectores productivos e industriales de la región, Gómez enfatizó la importancia de las alianzas estratégicas: "Es fundamental la alianza público-privada, sobre todo en una región como Magallanes", destacando que esta colaboración es clave para generar crecimiento sostenible y equilibrado en la zona.



