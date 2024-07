SE BUSCAN CREADORAS TEXTILES DE LA PATAGONIA PARA PROTAGONIZAR PODCAST

​“Atlas textil, un viaje por las historias de vida y oficio de creadoras textiles de la Patagonia”. Así comienza el podcast y programa radial creado y conducido por la periodista Catalina Camus y la tejedora Macarena Silva, buscando difundir oficios que son liderados por mujeres como parte de la memoria y el patrimonio cultural de estos territorios australes.



Un proyecto desarrollado por la Organización Pulso Austral, que ya suma más de seis mil escuchas en Spotify, 25 capítulos y un creciente alcance internacional. Después de tres temporadas, Atlas Textil dio un giro y ahora las artesanas y artistas textiles podrán postularse o ser postuladas para ser entrevistadas en los próximos capítulos. Se buscan bordadoras, tejedoras, hilanderas, tintoreras, arpilleristas, cesteras, fieltristas y otras creadoras textiles de las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena. Un total de 18 serán elegidas para contar con su propio capítulo y con su portada ilustrada por la destacada artista Sofía Moreno. Ellas protagonizarán las próximas temporadas que serán transmitidas por la plataforma internacional Spotify y también por las radios regionales Santa María y Meridional, para así llegar a audiencias locales.



“Buscamos historias inspiradoras. Mujeres que, a través de sus oficios textiles, se conecten con la creatividad, las emociones, la naturaleza y el patrimonio cultural. Nuestra Patagonia tiene un profundo arraigo textil y eso es lo que queremos transmitir a través de las conversaciones y paisajes sonoros que nos invitan a viajar a estas latitudes. Desde Aysén nace nuestro podcast, que ha permitido difundir a las artesanas de nuestra región y amplificar sus voces y mensajes más allá de las profundidades rurales, y ahora llegaremos hasta Magallanes. Junto al equipo de Pulso Austral, estamos felices de expandir nuestro proyecto hacia el sur y poder conocer y entrevistar a creadoras textiles magallánicas. Todas invitadas a postular y sumarse a esta aventura radial”, destacó la periodista e historiadora Catalina Camus, quien lleva más de diez años viviendo en Aysén dedicada a la puesta en valor de los oficios textiles de la Patagonia y que el año 2023 fue elegida una de las 50 genias de Chile.





¿Cómo postular?



Para participar, las creadoras textiles pueden autopostularse o pueden ser postuladas por una amiga, vecina, compañera, familiar, etc. (persona natural) o por una organización o institución pública o privada. Los requisitos son tener más de 18 años, ser residente o desarrollar un trabajo textil de profunda conexión con las regiones de Aysén o de Magallanes y Antártica Chilena, y contar con una trayectoria en oficios textiles superior a 5 años. Las interesadas deben entrar a la web www.pulsoaustral.com o a Instagram (@pulso_austral) y completar un formulario online. En caso de no contar con buen acceso a internet, se puede llamar a los teléfonos +56982710034 o +56 9 9079 4411.



La convocatoria para formar parte de un capítulo de Atlas Textil estará abierta hasta el 29 de julio del 2024 y los resultados serán comunicados durante la primera semana de agosto.



El jurado de la convocatoria está compuesto por: Cecilia Moura, psicóloga comunitaria y directora de Pulso Austral, Javiera Naranjo, investigadora de oficios artesanales y representante de Oficios Varios. Además de las integrantes del equipo del podcast: Isabel Peña, periodista, bordadora y apoyo territorial en Magallanes para Atlas Textil, y Patricia Matus de la Parra, periodista especialista en podcast, académica de la Universidad de Chile y encargada de edición y sonorización de Atlas Textil.





Desde Aysén al mundo



Las historias de estos tres años de vida son tan diversas como fascinantes. Una bordadora que crea textiles en defensa de la cuenca del río Baker en Cochrane. Una recicladora textil que convirtió un bus en un taller de costura conectado a la energía solar. Una tintorera que investiga y explora los secretos de las tierras de colores en el lago General Carrera. Una campesina que arrea animales, construye balsas y borda las más finas tabaqueras.



“Desde que creamos el podcast, cada entrevista nos ha ido enseñando sobre los distintos oficios y formas de habitar el territorio aysenino. Sentimos que nuestra audiencia conecta profundamente con la tendencia mundial a volver a los oficios, a los ritmos y beneficios de la práctica textil. Nos ha sorprendido cómo día a día aumentan los oyentes en Chile y también en distintos países de Europa y América Latina, sobre todo en Argentina. Ya llevamos 25 capítulos y ahora buscamos innovar entrevistando no solo a artesanas rurales, sino también a artistas que se conectan con el lenguaje textil desde otras miradas”, comenta Macarena Silva, licenciada en letras, profesora, creadora de patrones textiles y destacada tejedora a palillos.



Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Región de Magallanes y Antártica Chilena y Fondart Región de Aysén, Convocatoria 2024. Desde el año 2022, es desarrollado por Pulso Austral, organización compuesta por un equipo de mujeres de diversas disciplinas, quienes desarrollan iniciativas vinculadas a las artes, la educación, la ciencia y la cultura en miras a aportar al bienestar de las comunidades de la Patagonia e imprimiendo una perspectiva de género en todo su quehacer. Además del podcast Atlas Textil, llevan adelante el programa formativo Laboratorios Creativos de Oficios Textiles para el fortalecimiento de las agrupaciones de artesanas, son las creadoras del proyecto del río Cochrane tejido que este año se expuso en Finlandia y Estonia, y desarrollan tapices comunitarios en distintas escuelas rurales.