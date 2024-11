CÁMARA BAJA VOTARÁ LEY DE MIGRACIONES ESTA SEMANA

Busca ampliar causales de expulsión constitutivas de delitos graves, aumentar requisitos para obtener la nacionalidad chilena, y elevar penas a responsables de tráfico de extranjeros.

La Cámara de Diputadas y Diputados votará esta semana el proyecto que endurece la actual Ley de Migraciones, luego de enfrentar diferentes polémicas tras los dichos del jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, y se le quitara la urgencia.

Según consignó El Mercurio, la discusión se retomará el martes y se encuentra en segundo lugar del orden del día.

El proyecto busca ampliar las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, por ejemplo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, sicariato; la revocación de la residencia de quienes cometan reiteradamente infracciones relacionadas con convivencia; aumentar los requisitos para obtener la nacionalidad chilena, y elevar penas a los responsables del tráfico de extranjeros.

No obstante, no estuvo exento de polémicas cuando se comenzó a discutir la primera semana de noviembre, donde algunos parlamentarios del FA plantearon diversos reparos, coincidiendo con el término del plazo de urgencia impuesto por el Gobierno, que frenó el debate, y no fue renovado hasta ahora.

Igualmente, el miércoles se pondrá en tabla en la Comisión de Gobierno de la Cámara otra propuesta para la creación de centros de internación para migrantes con orden de expulsión pendiente, lo que anticipa un nuevo áspero debate.

Cooperativa.cl

