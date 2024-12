“CARTAS DE ESPERANZA”: EMOTIVA CAMPAÑA DE NAVIDAD INVITA A PATROCINAR A UN NIÑO O UNA NIÑA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La ONG World Vision Chile lanzó una campaña navideña conmovedora titulada “Cartas de Esperanza” en un esfuerzo por motivar el patrocinio de cientos de niños y niñas chilenas en situación de vulnerabilidad. La acción cuenta con la colaboración del destacado rostro de televisión chilena, el periodista Eduardo Fuentes.

La iniciativa presenta videos cortos para redes sociales y la web protagonizados por el animador, quien descubre la magia y emoción de las cartas escritas y narradas por los mismos niños y niñas patrocinados.

“Quería contarle que siempre me acuerdo de todo lo que me dice en las cartas. Me estoy portando muy bien y ayudo mucho a mi mami en la casa cuidando al Agustín y al Mateo. Esta Navidad la vamos a pasar en familia, y ¿usted qué hará? Le deseo lo mejor y que todo se le cumpla. Con cariño, Claudio”, dice una de las cartas leídas por Eduardo Fuentes que representa la visión de un niño beneficiado por el Programa de Patrocinio de World Vision Chile.

El objetivo final de esta campaña es incentivar a las personas a que patrocinen a un niño o niña, lo que a su vez permitirá financiar los programas de prevención de violencia y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en escuelas y comunidades vulnerables con las que trabaja la organización en Chile.

El patrocinio permite generar un vínculo cercano con un niño o niña a través de distintas acciones: además de mandarse cartas con el beneficiado o beneficiada, el patrocinador puede realizar una videollamada con él o ella, darle regalos en fechas especiales como cumpleaños o Día de la Niñez, o recibir reportes de su situación actual.

Alex Iturriaga, gerente de marketing y sostenibilidad de World Vision Chile, compartió su entusiasmo por esta campaña con la que se busca sumar nuevos patrocinadores y sensibilizar a las personas en esta época tan espacial del año. "En esta temporada navideña, queremos invitar a la comunidad a ser parte de ‘Cartas de Esperanza’. Al patrocinar a un niño o niña no solo estás ayudando a mejorar la calidad de vida de esa persona en situación de vulnerabilidad, sino que también te entrega una enorme sensación de retribución que llena el corazón", enfatiza.

Eduardo Fuentes, periodista y conductor de TVN, quien ha vivido previamente la experiencia de ser patrocinador, opina: “Al ser testigo de lo que ha hecho World Vision con la niñez, y aprovechando el espíritu navideño, creo que es genial poder conmover con una historia a alguien para que se sume, ya que finalmente esto significará un cambio en la vida de otro niño o niña. Tenemos un problema ahí a nivel país, así que tenemos que ser parte de la solución, no solamente quedarnos en la queja."

Para visualizar la campaña, unirse a esta noble causa y obtener detalles adicionales, la organización invita a visitar el sitio www.worldvision.cl y sus redes sociales. Allí se encontrará información detallada sobre cómo volverse patrocinador y ser parte fundamental de la transformación que se busca lograr.

​