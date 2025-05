COMENZÓ EL PROCESO QUE DARÁ UN NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES AL LICEO SARA BRAUN

Luego de la inscripción de candidaturas, el pasado lunes 28 de abril en Asamblea de Estudiantes se presentaron las 3 listas que buscan representar a las y los estudiantes del emblemático plantel educativo magallánico.

Todo comenzó con la conformación del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), el cual está integrado por Trehisy Venegas Mansilla (4° B), Yesenia Carrera Soto (3°B), Keira Haro Sojos (2°D) y Pía Soto Sánchez (1°D), acompañados de la docente asesora del centro de estudiantes Evangelina Garró Cárdenas y la docente encargada del plan de Formación ciudadana Daniela Ruiz.

Las tres listas están integradas de la siguiente manera:

Lista 1: Presidenta: Anahí Torres Ovando (3° B), Vicepresidenta: Javiera Soto Ulloa (2° C), Tesorera: Yaritza Barría Oyarzún (3° C) y Secretaria: Trinidad Gómez Díaz (2° C).

Lista 2: Presidenta: Sofía Jorquera Castro (4° C), Vicepresidenta: Yoryeth Figuera Moy (3° C), Tesorera: Dayana Salinas Contreras (3° A) y Secretario: José Zambrano Nava (3° C).

Lista 3: Presidenta: Melanie Uribe Neira (4° B), Vicepresidente: Damián Santos Juárez (4° C), Tesorera: Ignacia Martin Henríquez (3° C) y Secretaria: Génesis Hobas Barrientos (2° C).

Anahí Torres Ovando, candidata a presidenta por la lista 1 indicó: “creo que hablo por las 3 listas postulantes al agradecer de corazón por darnos esta instancia para dar a conocer nuestras motivaciones y propósitos. Mi principal motivación para postularme es el querer representar a mis compañeros y ser su voz para crear un ambiente más sano y una mejor estadía en el establecimiento, tanto para los docentes como para los estudiantes. Nuestra lista busca querer fomentar la participación del establecimiento en diversas áreas, en especial fomentar el autocuidado llevando a cabo talleres de educación sexual y primeros auxilios”.

Sofia Jorquera Castro, candidata a presidenta por la lista 2 señaló: “Quiero ser presidenta del centro de estudiantes, porque creo que cada uno merece tener una voz que sea escuchada y una oportunidad para dejar su huella. Estoy convencida de que el liderazgo estudiantil es una herramienta poderosa para inspirar y empoderar a mis compañeros, y juntos podemos crear un impacto significativo en nuestra comunidad, fomentando la creatividad y el trabajo en equipo. Mi compromiso es trabajar con autenticidad y pasión para representar a mis compañeros, y hacer que nuestro liceo sea un lugar donde todos se sientan valorados y apoyados”.

Finalmente, Melanie Uribe Neira, candidata a presidenta por la lista 3 nos dijo: “La lista 3 se presenta con propuestas claras un equipo comprometido y la convicción de que es posible construir un liceo donde todas las voces sean escuchadas. No buscamos imponer si no representar con seriedad, responsabilidad, cercanía y transparencia; promoviendo espacios de diálogo integración y desarrollo. Nosotros no somos un grupo que impone, sino que seremos quienes lleven y transmitan sus voces. Invitamos a confiar en nosotros. No hablamos por hablar, hablamos por ti”.

El proceso culmina con la elección el día 7 de mayo, aunque antes de aquello, hoy viernes 2 se enfrentarán las 3 listas en un debate denominado “Sara Braun Decide”, formato que se desarrolla por cuarto año consecutivo, desde las 12:00 horas en el gimnasio del establecimiento.

El próximo jueves 8 de mayo se realizará la ceremonia de cambio de mando, donde asuma la nueva directiva, electa por los estudiantes para el año 2025.





