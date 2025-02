CONAF EXPLICA POR QUÉ LOS INCENDIOS EN LA ARAUCANÍA SERÍAN INTENCIONALES Y SIGUEN CRECIENDO

​¿Cómo identifican que los incendios son intencionados? En particular, confirmó que los siniestros en la región de La Araucanía fueron provocados deliberadamente, porque el origen de las llamas en medio del bosque es un indicio claro de intervención humana. “Lo podemos decir con mucha propiedad, porque aparecen en el medio del bosque, no en sectores que podría ser una accidentabilidad o una negligencia (…) Una pavesa siempre va a estar en dirección del viento, pero no al lado ni más atrás”, en Radio Pauta. En cuanto a la evolución de los incendios en la región de La Araucanía, detalló que la intencionalidad de los siniestros han sido una constante, especialmente en esa zona. Aunque en general, a nivel nacional la intencionalidad representaba un 25% de los incendios, este fenómeno se ha concentrado principalmente en La Araucanía y la provincia de Arauco, en Biobío, sectores que siguen siendo los más afectados. Además, su preocupación es por el incendio en Collipulli, sigue siendo uno de los focos más críticos debido a la intensidad del viento, el cual ha agravado la situación en la zona. Estas son las cifras respecto a los incendios Durante el fin de semana, Baldini informó que se registraron más de 150 incendios forestales, sumando un total de 4.057 siniestros en lo que va de la temporada. Esta cifra representa un aumento del 9% en comparación con el periodo anterior, sin embargo, la superficie afectada alcanza las 33.772 hectáreas, lo que equivale a un 38% menos que la temporada pasada. “La situación en la Araucanía es bastante compleja. Estamos ya cerca de los 700 incendios y se han consumido 14.123 hectáreas. Estas cifras crecieron muchísimo el fin de semana desde el jueves al domingo cuando se dio la alerta, cierto, por altas temperaturas y viento principalmente”, agregó. En esa línea, indicó que en solo cuatro días se sumaron 221 incendios adicionales en el país, concentrados principalmente entre Ñuble y La Araucanía. Concluyendo que en total, las llamas han consumido alrededor de 7.000 hectáreas. Además, destacó la complejidad de la emergencia, ya que estos siniestros han afectado zonas con una alta presencia de viviendas y propiedades, aunque gracias a los esfuerzos realizados se logró proteger miles de hogares rurales.