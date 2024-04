CONAF EXPRESA RECHAZO A EVENTO DE CICLISMO QUE SE REALIZÓ EN CAMINOS INTERIORES DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes expresa su rechazo a la realización el pasado sábado 13 de abril del evento deportivo de ciclismo "Gravel del Fuego I" en los caminos interiores del Parque Nacional Torres del Paine, pese a no contar con la autorización de la Administración de la unidad y de la dirección regional de la institución.



De acuerdo a la normativa indicada en el documento "Procedimiento para solicitar actividades deportivas al interior de las áreas Silvestres Protegidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena" y en la normativa "Condiciones para eventos deportivos en el Parque Nacional Torres del Paine" esta autorización no fue otorgada por ser solicitada fuera de plazo, requisito indispensable para la debida planificación con el equipo de CONAF y para coordinar con otros servicios e instituciones tales como Carabineros, seremi de transportes y telecomunicaciones, gremios del turismo, transportistas, etc., para así establecer la logística requerida dentro de las áreas al realizarse este tipo de competencia deportivas.



Sin embargo, ignorando la respuesta emitida por CONAF a la solicitud de autorización por parte de los organizadores del evento, recibida solo 11 días de la fecha programada, y contraviniendo la normativa vigente, los organizadores dieron curso al evento pese a las advertencias y llamados de atención de personal guardaparques y de la Administración del Parque, así como también hicieron uso indebido de las instalaciones de estacionamientos dispuestos al interior de la unidad para el uso exclusivo de los y las visitantes que llegan al sector. De igual forma, la realización de este evento generó molestias en el horario de atención que funciona la unidad, ya que el último participante salió del Parque cerca de las 22 hrs., es decir, una hora después del cierre de las porterías en la temporada.



En este ámbito, cabe señalar que en la actualidad el Parque Nacional Torres del Paine mantiene una alta afluencia turística, por sobre 1000 personas al día, lo que se traduce también en un alto tránsito de vehículos, buses regulares y camiones, lo cual impacta de forma permanente en el estado de los caminos. Por otra parte, la zona de Laguna Amarga considerada como ruta en la organización del evento, corresponde al hábitat de la especie puma, que de acuerdo al horario de tránsito de los ciclistas podría significar un alto riesgo de ser atacados, pues al igual que otras especies de felinos, el puma reacciona instintivamente en contra de "posibles presas" en movimiento.



Es importante destacar que la regulación de CONAF para este tipo de actividades establece un límite máximo de eventos autorizados por año. La solicitud para este evento supera dicho límite para el presente año. Esta medida tiene como objetivo minimizar la alteración de los ciclos vitales de las especies protegidas y evitar conflictos con la actividad turística, que aún muestra un movimiento significativo.



Cabe señalar que estas acciones serán sancionadas una vez que esté en operación el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) creado con la ley 21.600 que se promulgó en septiembre de 2023. Este tipo de conductas podrían llegar a tener multas de hasta 1.000 unidades tributarias mensuales.



Por este motivo, la dirección regional de CONAF manifiesta su rechazo ante la realización de dicho evento y considerará todas las acciones legales para que no se repita una situación de estas características que transgrede la normativa vigente en la protección de las áreas silvestres protegidas de nuestra región.







