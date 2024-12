CONCEJAL BECERRA PROPONE EMBELLECER PUNTA ARENAS CON ILUMINACIÓN Y DECORACIONES FESTIVAS

​El concejal de Punta Arenas, José Becerra, reiteró su solicitud al alcalde Claudio Radonich para que presente un proyecto que permita embellecer la ciudad mediante una iluminación más moderna y decoraciones temáticas, especialmente para las festividades navideñas y el Carnaval de Invierno.



​Becerra recordó que esta propuesta ya fue planteada hace más de un año, "Hace un año lo mencionamos, y la realidad sigue siendo la misma: Punta Arenas no cuenta con una ornamentación que esté a la altura de estas fechas tan importantes, incluso el árbol de navidad que se prendió el fin de semana, es de una empresa privada. Mientras otras ciudades destacan con luces, guirnaldas y adornos que transforman el espacio público, nosotros seguimos con una ciudad apagada que no refleja el espíritu festivo ni aprovecha su potencial turístico", señaló.



​El edil también propuso que este proyecto contemple no solo los espacios céntricos, sino también barrios relevantes como el barrio comercial 18 de Septiembre. "Es fundamental que iniciativas como esta incluyan a sectores estratégicos de la ciudad, como el 18 de Septiembre, que es un núcleo importante para el comercio y la vida comunitaria. Embellecer estos espacios sería un aporte directo para dinamizar la economía local y para fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos", afirmó.



​El concejal destacó que una iluminación renovada y decoraciones más atractivas no solo contribuirían a embellecer la ciudad, sino que también serían un incentivo para el turismo. "En esta época recibimos muchos visitantes que esperan encontrarse con una ciudad acogedora y vibrante. Debemos estar a la altura de esas expectativas, no solo como una ciudad puerta de entrada a la Patagonia, sino como un destino que deslumbre a sus residentes y turistas", agregó.



​Becerra concluyó señalando que este tipo de proyectos representan una inversión en la imagen y proyección de Punta Arenas. "No se trata solo de luces o adornos, sino de construir una ciudad más atractiva, más amigable y que celebre su identidad. Espero que esta vez el llamado sea escuchado y podamos avanzar en este camino", finalizó.​