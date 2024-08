CONSEJO APRUEBA REEVALUACION E INCREMENTO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

​Uno de los temas destacados fue la reevaluación del proyecto para la mejora del emblemático centro costumbrista de Laguna Blanca, con un presupuesto de M$871.754.



EL alcalde, Fernando Ojeda, se refirió a las proyecciones del centro destacando: ‘‘Queremos desarrollarla turísticamente, para eso es este proyecto, no solo es para el festival de la esquila, una actividad que cumple sus 30 versiones. Ahora queremos reinaugurarlo, desarrollarnos como comuna turísticamente, hacer un circuito turístico, tener actividades culturales, gastronómicas’’.



También fue sancionado el incremento de fondos para la construcción de una plaza cívica en la población Archipiélago de Chiloé, en el sector sur de Punta Arenas. El monto adicional aprobado alcanza los $74.809.000, elevando el total del proyecto a M$1.036.895. Este proyecto incluirá la construcción de una zona de juegos, máquinas de ejercicios, un anfiteatro, así como la instalación de luminarias, pavimentos y estacionamientos.



Sobre el punto, el Consejero Miguel Sierpe comentó: ‘‘El crecimiento demográfico del sector sur merece que vaya acompañado no solamente de esta plaza, sino que, dé una mirada de mayor crecimiento respecto a lo que es la importancia del sector sur en el desarrollo total de la comuna de Punta Arenas’’, haciendo alusión a la necesidad de una segunda compañía de bomberos y un retén de carabineros.

A pesar de la larga espera para la concreción del proyecto, la Consejera Roxana Gallardo, respaldó las observaciones de su colega, señalando que las nuevas poblaciones requieren más que plazas: ‘‘Cuando se entregan poblaciones, la gente no necesita más plazas, necesita más jardines infantiles, para no tener que cruzar todo el sector, buscando un cupo disponible para poder llevar a sus niños y tenerlos lo más cerca, se necesitan ampliar los consultorios, nuevos jardines infantiles.

​

Recursos aprobados para el respaldo deportivo de la región.



En el ámbito deportivo, se aprobó por unanimidad la asignación de fondos para dos importantes iniciativas. Se autorizó el financiamiento de $3.123.000 para una velada de boxeo con los campeones nacionales, lo que permitirá cubrir gastos de pasajes, hospedaje y transporte del cuadrilátero de Box.



También, se asignaron $12.958.000 para apoyar los tres Magallánicos clasificados para representar a Chile en el mundial de ajedrez en Europa.



Sobre esta ultima el Consejero Antonio Bradasic agregó: ‘‘Es en esta edad donde ellos deben recibir más claramente el apoyo, para motivarlos e incentivarlos a seguir cultivando su disciplina y que sirvan de ejemplo para otros’’.