MÁS DE 200 CORREDORES TUVO LA VUELTA CICLÍSTICA AL ESTRECHO DE MAGALLANES

Resultados de prueba de ciclismo MTB 65 KM



Junior - Varones

1. Mario Bahamonde

2. Said Ruiz

3. Yerko Vrsalovic



Elite - Varones

1. Bastián Pérez

2. Héctor Pérez

3. David Muñoz



Elite - Damas

1. Fernanda Leiva

2. Maritza Gastaminza

3. Katherine Torres



Master A - Varones

1. José Millahuinca

2. Sergio Venegas

3. Luis Urrut

Master A - Damas



1. Eliana Fritz

2. Valeria Igarzábal

3. Saida Llama



Master B - Varones