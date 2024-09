CRISTÓBAL BASCUÑÁN, PRESIDENTE CCHC MAGALLANES SOBRE EL HIDROGENO VERDE "HOY DIA ESTAMOS MIRANDO CON LUPA ESTE TEMA PORQUE SENTIMOS Y VEMOS QUE ES UNA TREMENDA OPORTUNIDAD QUE NO PODEMOS DEJAR PASAR"

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región", transmitido por Polar Comunicaciones y conducido por Cristofher C. Cortéz, Cristóbal Bascuñán Illanes, Gerente de Salfa y recién electo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Magallanes, abordó los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector en la región. Durante la conversación, Bascuñán subrayó las particularidades del mercado inmobiliario magallánico, destacando que el costo de una vivienda en la región, si se trasladara a Santiago, sería entre un 30 y 40% mayor. Este aumento en los costos, explicó, responde no solo a la variación en los precios de los materiales de construcción, sino también a la creciente demanda de suelo, que ha experimentado una subida significativa. “El precio del suelo ha subido, y la calidad ha ido bajando”, comentó Bascuñán, poniendo de relieve una de las problemáticas que afecta al desarrollo de nuevas viviendas en la zona. Uno de los temas centrales de la conversación fue la permisología, aspecto clave en la construcción, especialmente en una región con las condiciones climáticas y geográficas de Magallanes. El gerente de Salfa indicó que este proceso representa un desafío importante para la industria local, no solo por su complejidad, sino también por el tiempo que implica obtener los permisos necesarios para la ejecución de proyectos. Por otra parte, Bascuñán destacó el potencial que tiene la región en la naciente industria del hidrógeno verde, calificándola como una "tremenda oportunidad". Señaló que la Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes sigue de cerca el avance de este proyecto y se espera que su consolidación tenga un impacto positivo en el sector. “Hoy día estamos mirando con lupa este tema porque sentimos y vemos que es una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar”, afirmó el presidente electo.

