DIPUTADAS DE LA COMISIÓN DE MUJERES PIDEN "PASO AL COSTADO" DE ORELLANA POR REACCIÓN EN CASO MONSALVE

Este sábado la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que le "habría gustado" enterarse antes del caso que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue denunciado por violación por parte de una funcionaria de la misma repartición, y también, reafirmó que Sernameg está completamente disponible para apoyar a la denunciante con la representación jurídica, si es que así lo desea.

Lo cierto, es que estas declaraciones no cambiaron las críticas que ya había recibido la secretaria de Estado por su primera reacción al hecho. Incluso, hay quienes piden que "dé un paso al costado", porque no es la persona "idónea" para liderar la cartera. Cabe mencionar que tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el presidente Gabriel Boric, supieron del hecho el martes, mientras que Orellana lo conoció el jueves, horas antes de la publicación en La Segunda.

Y es que luego de tener la información el jueves, Orellana hizo una intervención en la que destacó el combate contra la violencia sexual como un pilar fundamental del trabajado del Gobierno y enlistó logros como la incorporación de las agresiones sexuales al sistema de salud GES y la Ley Antonia, que amplió el plazo de prescripción de los delitos sexuales en contra de mayores de edad y estableció una batería de garantías procesales para las víctimas. Es decir, se centró en las políticas públicas que ha impulsado el Gobierno para enfrentar las agresiones sexuales y evitó mencionar directamente a Monsalve.

Así, personeros del oficialismo y la oposición cuestionaron que no existiera una condena enfática a lo ocurrido, como si habría ocurrido en otros casos de interés público. "Reacción tardía" Con todo, y ante los dichos de hoy, desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, se refirieron. La diputada Carla Morales (RN) sostuvo que "claramente lo expresado hoy por la ministra Antonia Orellana deja de manifiesto que no es la persona idónea para liderar una cartera en un Gobierno que tiene como bandera de lucha a las mujeres, y más cuando se catalogaron de forma inmediata como feminista".

"Antonia Orellana debe dar un paso al costado de aquí al lunes, es una persona que reconoce que en el caso Monsalve están disponibles para realizar acciones legales si la denunciante lo desea, pero si fuera en otros casos, estoy totalmente segura que esas acciones judiciales ya hubiesen existido", agregó.





En la misma línea se refirió la congresista Karen Medina (Ind), quien precisó que la secretaria de Estado "debe asumir responsabilidades y dar un paso al costado. Estamos frente a una situación grave dentro del Gobierno, y el Ministerio de la Mujer ha demostrado fallas serias desde hace tiempo. No hace mucho abordamos el caso de Isabel Amor, que también involucra directamente a la ministra y ha sido manejado de manera deficiente.

Ante la reciente acusación al exsubsecretario, la respuesta de la ministra ha sido tibia e insuficiente. En temas de esta magnitud, se requiere firmeza y claridad, sin importar las filiaciones políticas. La protección y defensa de las mujeres no puede depender de conveniencias políticas ni de silencios cómodos". La diputada Marta González (Ind-PPD) dijo por su parte que este "es un caso que repercute en distintos niveles. Primero, por lo que se conoció de que las decisiones no fueron tomadas por el Comité Político en su totalidad y los ministros se fueron enterando parcialmente a medida que avanzaba el caso".

También, señaló que "valoramos que la ministra se ponga a disposición de la víctima para hacerse parte en temas de la denuncia. Sin duda, este caso ejemplifica todo lo que se debe mejorar en las instituciones para proteger a las víctimas. Las víctimas tienen que tener resguardos suficientes, instituciones fuertes para acoger este tipo de denuncias". La parlamentaria Natalia Romero (Ind-UDI) acotó, en tanto, que "poco y nada sirve que a estas alturas las distintas autoridades de Gobierno traten de desmarcarse de este grave asunto. Si esta administración fue la que incluyó al Ministerio de la Mujer en el Comité Político, lo lógico entonces es que hubiese sido informada el día martes, cuando supuestamente se enteró el Presidente Boric y la ministra Tohá. No haberlo hecho demuestra el escaso compromiso que mantienen con las mujeres y con las causas que ellos mismos han comprometido defender". "Pareciera que cuando las denuncias involucran a uno de los suyos, se olvidan de las consignas que han repetido durante tanto tiempo, porque incluso se ha puesto en tela de juicio el carácter de la denuncia que se presentó en contra del exsubsecretario Monsalve", puntualizó. La diputada Flor Weisse (UDI) de igual manera manifestó que "esta es una reacción evidentemente tardía y que viene a reflejar el absoluto desinterés de este Gobierno con las mujeres y, en este caso, las víctimas de delitos sexuales".

"Si las autoridades que supieron antes de esta denuncia, como la ministra Tohá y el propio Presidente Boric, no tuvieron la deferencia de informarle a la ministra Orellana con anticipación, quiere decir que no existe ningún interés por las causas que ellos mismos dicen defender", remarcó. "No le quita responsabilidad de la vocería que ejerció como ministra" Por último, la jefa de la bancada Ind-PPD, Camila Musante, consideró que "la ministra Orellana tiene razón cuando dice que se le debió informar antes de lo que estaba ocurriendo en relación al exsubsecretario Monsalve, pero eso no le quita la responsabilidad de la vocería que ejerció como ministra de la mujer, tomando distancia desde un lugar muy institucional". "Hubiésemos esperado una ministra más empática en relación a la víctima como se ha visto en otras vocerías. No esta suerte como de pequeña cuenta pública en relación a lo que se ha hecho desde el Gobierno y las leyes que se han aprobado. La verdad es que como diputada, y también como mujer, me duele ver distancia en relación a la situación que está viviendo la víctima, que es la primera a la que hay que proteger", concluyó.







Fuente: Emol.com

