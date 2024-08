DIPUTADO INDEPENDIENTE Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, CARLOS BIANCHI, SOBRE DICHOS DE MINISTRO MARCEL SOBRE CONSECUENCIAS DE UN NUEVO RETIRO:

"Ayer el ministro Marcel, en la Comisión de Constitución, dio a conocer que de haber un nuevo retiro de los fondos previsionales, esto produciría, por un lado, una inflación cercana al 14% y una recesión. Eso se llama estanflación. Cuando efectivamente se detiene absolutamente la economía, se encarece el costo de la vida y, además, se produce una cesantía que agudiza aún más la situación económica de cualquier país.



Bueno, toda esa situación tan catastrófica, obviamente no va a ser solo producto de los retiros. Yo siento que no se está asumiendo la verdadera responsabilidad. Lo que está produciendo hoy día el no poder tener una reforma previsional, es aumentar la pobreza tanto de los que ya están jubilados como los que están por jubilar. Y por eso nosotros hemos dicho, o hay retiro o hay reforma.



Y es el propio gobierno el que no ha tenido la capacidad, teniendo la potestad, para poder exigir las urgencias para la discusión de los proyectos, no lo ha hecho. Y aquí hay una situación que a mí me parece que igual es necesaria denunciarla. Yo siento que por debajo, lo que se pretende por parte del gobierno, es hacer lo mismo que la oposición, que solo se termine votando en general.



Va a ocurrir lo mismo que pasó cuando esto se votó en el gobierno de Sebastián Piñera. Va a quedar allí, solo votado en general y no en lo particular. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a una situación compleja, donde los actuales jubilados y los futuros jubilados, siguen esperando, seguimos esperando una solución del gobierno, que desgraciadamente no la va a entregar.



De no haber una reforma votada en general y en particular, esto de verdad nos está obligando a reflexionar sobre un nuevo retiro".