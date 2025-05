DIPUTADO MATHESON: “SERÍA BUENO CONOCER QUÉ PROGRAMA TIENE LA SEREMI DE SEGURIDAD PARA TERMINAR CON LAS CARRERAS CLANDESTINAS”

Las carreras de autos clandestinas por las calles de Punta Arenas siguen siendo un problema que no ha podido encontrar solución. Por ello, el diputado Christian Matheson emplazó a la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos, a elaborar e implementar en el más breve plazo un plan de acción que permita erradicar esta práctica y darle mayor tranquilidad y seguridad a los habitantes de la ciudad.

El legislador aseguró que “lamentablemente se han transformado una costumbre las carreras clandestinas, que generalmente suceden en horas de la noche, donde más de un transeúnte o conductor ha terminado con lesiones por el actuar imprudente de estos irresponsables del volante, además del daño que ha sufrido parte del mobiliario urbano de la ciudad. Pero esto no es todo, estos actos que rayan en lo delictual afectan gravemente la tranquilidad que requieren todos los ciudadanos en horas de la noche y en especial quienes sufren trastorno espectro autista, como me lo ha manifestado incansablemente el Comité de Seguridad Ciudadana de Punta Arenas y por ultimo también está afectando gravemente el desarrollo del turismo en la región, como me lo manifestaron las dirigentes del gremio a nivel regional”.

En ese sentido, el parlamentario magallánico manifestó que “la inactividad de la Seremi, resulta preocupante, toda vez que ella anteriormente ostentaba el puesto de coordinadora de seguridad pública a nivel regional, por lo que su actuar en esta materia debiera ser más eficiente y con mayor eficacia”, y agregó que “no basta con un actuar aislado confiscando 10 u 11 automóviles, acá el accionar debe ser permanente, de tal forma que definitivamente se erradiquen las carreras clandestinas y todo vehículo con el escape adulterado”.

Matheson agregó que “por otra parte, en el último tiempo se dio a conocer por redes sociales el desarrollo de carreras clandestinas de caballos frente a la Plaza de Armas de Punta Arenas, lo que es una muestra más del poco interés o capacidad que existe por parte de la autoridad para enfrentar la problemática”.

