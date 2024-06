DIRIGENTE DE LA PESCA ARTESANAL INSTA AL GOBIERNO REMOVER AL DIRECTOR INTERINO DE CONAF EN MAGALLANES ANTE EVIDENTES INCOMPETENCIAS PARA EL CARGO Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR

​“Con personajes como el director interino de Conaf en Magallanes, Arturo Rojas, es imposible avanzar en el desarrollo económico y por cierto en mantener relaciones entre los sectores públicos y privados por lo que lo que corresponde es que las jefaturas de este funcionario adopten las medidas urgentes y necesarias para su remoción y/o reemplazo.”

Lo anterior son las palabras del destacado dirigente de la Pesca Artesanal de Magallanes, Jaime Cosme Ormeño, luego de las declaraciones que emitió el director interino de Conaf en Magallanes, luego de la reunión sostenida en la tarde de ayer en Punta Arenas, donde analizaron el estado de Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar. (https://fb.watch/swqf4Tw7oW/)

“No podemos tolerar las faltas de respeto en las acciones y palabras del funcionario, por cuanto su justificación de llegar tarde a la reunión, aduciendo estar regresando de vacaciones o haber perdido un vuelo, sumado a una actitud irónica y poco colaborativa con la importancia y alcances del encuentro desarrollado, demuestra su total incompetencia para el cargo que hoy ocupa circunstancialmente.” Afirmó Cosme.

El, actual y actual presidente de la caleta Barranco Amarillo, añadió que “junto a mis colegas dirigentes hemos sido reconocidos por el trato respetuoso que mantenemos con nuestras autoridades y corresponde que ese mismo respeto se tenga por parte de funcionarios de entidades de Gobierno, por lo que no se puede aceptar que se nos acuse de no asistir a los encuentros ciudadanos para el Plan de Manejo o que se nos señalé como poco colaboradores, cuando malamente podemos colaborar u opinar de un Plan de Manejo que está siendo redactado en cuatro paredes en Santiago y con profesionales que están siendo pagados por una ONG, como es Pew y que total desparpajo el director de Conaf lo normaliza.”

Resulta también un agravio gratuito para los cientos de pescadores artesanales que conocemos muy detalladamente el mar y sus recursos. Es inaceptable que se nos diga que profesionales que jamás han estado en el territorio tiene mayor conocimiento de quienes día a día y por décadas vivimos y trabajamos con los recursos del mar.

“Aquí no existe una oposición antojadiza al Plan de Manejo que lleva la Conaf y que se escuda en la consulta indígena para no transparentar el borrador del documento en cuestión. Nuestra posición es detener el proceso a la espera del nuevo la implementación del nuevos Servicio Áreas Protegidas y que ese Plan sea de manera real participativo y democrático.” Dijo Cosme.

La actitud mostrada por el señor Rojas ratifica que, los pescadores artesanales, estamos en lo correcto con las aprehensiones cuando acusamos opacidad por cómo se ha llevado el proceso. Ante esta realidad se mantiene más vigente la convicción que existe un proceso ilegitimo en el Plan de Manejo por cuanto se está construyendo a espaldas de los habitantes de Magallanes.

Con todo, he dialogado con otros dirigentes del sector, para informar a nuestras bases asumir un estado de alerta, por cuanto si bien siempre hemos priorizado el dialogo y así lo hemos demostrado con irrestricto respeto. Por esto acciones y declaraciones como las emitidas por una autoridad interina de un servicio nos resultan inaceptables y afectan seriamente las muy buenas relaciones que se han dado con las autoridades del poder ejecutivo en nuestra región.