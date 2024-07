ELECTRO Y JAZZ SE FUSIONAN EN PUNTA ARENAS: "ELECTROSESIONES" ESTE SÁBADO EN "LA OTRA AVENIDA"

​La música electrónica magallánica vivirá una nueva e interesante jornada este próximo sábado 20 de Julio, en el evento denominado "ELECTROSESIONES" y que se realizará en el restaurante "La Otra Avenida" (O'higgins 698, Punta Arenas). Allí actuarán las agrupaciones LA TENSA CALMA y LLUVIA ÁCIDA, ofreciendo un repertorio que abarca la música electrónica, el jazz, la poesía y las imágenes.







LA TENSA CALMA es una banda de música experimental nacida en 2022, que fusiona la poesía urbana con música electrónica e improvisaciones de jazz. La banda está conformada por los destacados músicos Roberto Núñez (saxo tenor, saxo alto, flauta traversa, poemas) y por Roberto Niculcar (samplers, drum machine, sintetizadores, MPC). Estos dos músicos tienen una amplia trayectoria en diversos proyectos musicales (Acuarela, Blues ceros, Banda de Gaitas Aranxante, Cuarteto de Jazz, Guanaco en llamas, La Mórbida, etc). El nombre del proyecto corresponde a un "oxímoron", recurso literario que contrapone dos conceptos contrarios, pero que cuando se mezclan crean una realidad nueva. Y ese es el concepto que se aplica en la música del proyecto, ya que conjuga dos mundos que normalmente no conviven, el jazz y la música electrónica, en la cual confluyen y dialogan con la improvisación y la libre experimentación, sonora y poética. La agrupación publicará un nuevo disco durante este 2024 y este sábado presentarán a modo de adelanto algunos de sus temas.







Por su parte, LLUVIA ÁCIDA es un dúo magallánico conformado desde 1995 por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf. Su primer disco es "Simulación" (1996), el cual introdujo el sonido electro-industrial en la música patagónica. A partir de allí continuaron evolucionando hasta llegar a tratar temas relacionados con la vida e historia de la Zona Austral de Chile y la Antártica, como en los discos "Magallania", "Tierra de Espectros", "La Idea: Canto a la Federación Obrera de Magallanes", "Kuluana", "Insula in albis", "Zonas de Silencio" y "Ciencia Sur". En 2022 fueron galardonados con el Premio Pulsar en la categoría de "Artista de Música Electrónica" por su disco "Archipiélago Coloane" y en 2023 publicaron su banda sonora de la película "Cacique Mulato:la leyenda de Chumjaluwun" y "Puntarenazo", su relato sobre la histórica protesta contra Pinochet. Han llevado su propuesta a diversos escenarios de Chile, Argentina y Estados Unidos, siendo además la única banda del mundo en haber realizado dos conciertos en la Antártica. Este sábado realizarán una improvisación para acompañar imágenes de autoría propia sobre el Maritorio Austral.







El evento comenzará a las 22:00 hrs. y la entrada tendrá un valor de 5.000 pesos.



