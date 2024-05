DESDE ENERO SIN TRABAJAR: EX TRABAJADORES DEL COBRO DE ESTACIONAMIENTOS EXPONEN SU CASO EN POLAR COMUNICACIONES

​Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, Eugenia Mancilla, Cecilia Saavedra y Ana Aribel Arriagada, ex trabajadores de cobros de estacionamiento, compartieron sus preocupaciones y expectativas ante la falta de empleo desde enero. Ellas y otros ex trabajadores se encuentran en espera de una iniciativa que les permita retomar sus labores a través del fondo FRIL, hasta que se restablezca el cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad en agosto. Durante la entrevista conducida por Cristofher C. Cortez, los ex empleados expresaron cómo la suspensión temporal del cobro de estacionamientos les ha impactado económicamente y discutieron la urgencia de implementar soluciones temporales que les permitan trabajar mientras esperan la reanudación de sus actividades habituales.



Puedes ver la entrevista aquí:





​