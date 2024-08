ESTUDIANTES DEL LICEO MARÍA BEHETY DESCUBREN OPORTUNIDADES PROFESIONALES EN LA BASE NAVAL PUNTA ARENAS

​El día 12 de agosto, 93 alumnos de 3° y 4° medio del Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, en la capital regional, vivieron una jornada muy especial. Estos estudiantes, pertenecientes a las especialidades técnicas de Acuicultura, Gastronomía y Servicios de Hotelería, visitaron la Base Naval Punta Arenas como parte de una invitación extendida por el Centro de Telecomunicaciones Navales Magallanes (Centelmag). Durante el recorrido, los jóvenes descubrieron cómo sus especialidades pueden relacionarse con la vida profesional en la Armada.





La jornada combinó la teoría y la práctica, permitiendo a los estudiantes conocer de cerca las instalaciones y el funcionamiento de la Base Naval. Para muchos de ellos, fue su primera experiencia en una instalación de la Armada, lo que hizo de esta jornada algo aún más significativa.





El Comandante del Centelmag, Capitán de Fragata Francisco Meric, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas: "Para nosotros, fue una actividad muy importante que jóvenes, tanto de tercero como cuarto medio, conozcan el quehacer institucional aquí en la Base, tanto en el área de centro logístico, repostería, cocina, partida de salvataje, entre otras. Ha sido una tremenda actividad tanto para ellos como para nosotros, que ellos se puedan dar cuenta de todo el quehacer de la Tercera Zona Naval a través de sus unidades y reparticiones acá en Punta Arenas".





Rixneidy Vega, una de las estudiantes, comentó: "Ha sido bastante interesante visitar el lugar, ya que hemos conocido las instalaciones de la cocina, de las cámaras, comedores, y hemos tenido información acerca del día a día de trabajo en la Armada". Por su parte, Luis Miguel Delgado, otro alumno, agregó que "Esta visita fue muy interesante porque me ayudó a capacitar aún más en las cosas que me habían enseñado en clases, como la cámara hiperbárica que presta ayuda a los buzos en caso de cualquier riesgo dentro del agua".





Verónica Lavín, docente de Gastronomía y una de las encargadas de la delegación, resaltó el valor educativo de la actividad: "Me parece una tremenda oportunidad para los jóvenes, porque necesitan conocer las opciones que tienen para sus proyectos de vida. Ellos ya están estudiando una especialidad en el Liceo, lo cual es muy importante, pero además contar con un abanico de posibilidades que pueden abrirse al mundo y aprender cosas nuevas me parece súper positivo. Espero que esta actividad se siga replicando para otros estudiantes en los próximos años".





La visita incluyó una breve exposición y un recorrido por diversas dependencias de la Base Naval, como la Partida de Salvataje, los Casinos del Personal y los departamentos de Abastecimiento, donde los estudiantes conocieron en detalle cómo se despliega la cadena logística y cómo se gestionan las actividades navales en la región más austral del país.





De esta manera, la Tercera Zona Naval, a través del Centelmag, reafirma su compromiso de fortalecer los lazos entre la Institución y la comunidad educativa, generando oportunidades de aprendizaje que enriquecen la formación de los jóvenes en la Región de Magallanes.







