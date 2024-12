ESTUDIANTES DE MAGALLANES ALCANZAN CERTIFICACIONES LABORALES CLAVES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La Cámara Chilena de la Construcción Magallanes, en colaboración con ChileValora y JES & DOR, realizó dos ceremonias de certificación laboral para reconocer a jóvenes técnicos profesionales de la región.



Estas instancias marcaron un hito en la formación técnica, destacando especialmente la inclusión, por primera vez, del perfil de Instalador de Gas Clase 3, lo que convirtió a esta iniciativa en pionera en la región.



En total, se certificaron 31 estudiantes. Del Instituto Don Bosco, se evaluaron 21 jóvenes de la especialidad de Electricidad, de los cuales 18 aprobaron como Instaladores Eléctricos Clase D, lo que les permitirá optar a la licencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, abriéndoles nuevas oportunidades en el ámbito laboral.

“Es una certificación importante para cualquiera que esté en esta área, ya que nos valida como profesionales y nos abre la puerta a muchas cosas más. Incluso es importante a nivel regional y nacional para cualquier estudiante que salga de 4°medio”, resaltó el alumno egresado de la especialidad de electricidad, Matías Parada.

Asimismo, para su compañero, Esteban Cifuentes, “el curso fue magnífico, ya que para mi y mis compañeros es una oportunidad muy grande, que nos abre puertas, y agradezco a la empresa que nos dieron la oportunidad de surgir y dar un paso para el futuro”.

Durante la jornada de la tarde fue el turno de los estudiantes del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán. En esta ocasión, se reconoció a 13 jóvenes que obtuvieron su certificación como Instaladores de Gas Clase 3, un perfil técnico de alta demanda y clave para el desarrollo de la industria local. Un proceso innovador y transformador, ya que por primera vez se realiza esta certificación con estudiantes de este establecimiento.

El jefe de la especialidad de instalaciones sanitarias y ex alumno del Liceo industrial, Michael Estay García, comentó: “aparte de ser profesor soy instalador. En los años que estudié nunca se pudo hacer esta certificación. Nosotros somos el único colegio que tiene esta especialidad dentro de la comuna, hemos peleado por esto y se logró que se pueda dar la certificación a los muchachos, y estoy muy contento como jefe de especialidad”.

En tanto, Bastian Santos, egresado de la especialidad, subrayó que “es una gran ayuda, no me esperaba esto. Yo pensé que iba a salir con mi título de instalaciones sanitarias no más, y una certificación es a otro nivel”

De igual forma, su compañero, Ramiro Valderas manifestó que “la prueba cuesta harto, entonces que nos den esto gratis es un gran apoyo para nosotros. Esto nos va a servir demasiado para nuestro futuro”.



Para el past president, y presidente del Consejo Social de la Cámara Chilena de la Construcción Sede Magallanes, Omar Vargas “es muy importante capacitar a trabajadoras y trabajadores de la construcción y poder sumar cada vez a más gente. La mano de obra, no solamente a nivel regional, sino que también nacional se ha ido envejeciendo, y necesitamos que empiece a entrar gente nueva, y que mejor que pueda entrar capacitada. Entonces, a través de este tipo de iniciativas que se generan gracias a la colaboración público- privada, podemos lograr que alumnos puedan ser certificados, lo que le abrirá muchas puertas. Para nosotros es una tremenda iniciativa, que esperamos seguir replicando en otros establecimientos de la región”.

Las certificaciones fueron completamente gratuitas para los estudiantes, gracias al financiamiento proporcionado mediante franquicia tributaria por parte de Constructora Salfa, empresa socia de la CChC Magallanes. Apoyo que es un ejemplo concreto del compromiso del sector privado con el desarrollo de capital humano técnico en la región.

“Es un compromiso que asumió la empresa, y está incorporado dentro de sus planes anuales de trabajo participar de estos procesos de certificación. Por lo tanto, son metas que vamos cumpliendo y es satisfactorio y gratificante ver y escuchar durante la ceremonia a los alumnos contando el desarrollo que han tenido durante este tipo de procesos”, destacó Patricia Donoso, jefa de calidad de Constructora Salfa.

Esta actividad representa un paso significativo en la vinculación entre la formación técnica y las necesidades del mercado laboral, certificando competencias bajo estándares nacionales. Este fue el segundo año que la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes impulsó este tipo de evaluaciones, fortaleciendo el puente entre la educación y el trabajo técnico especializado.