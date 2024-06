ÉXITO TOTAL EN EL PRIMER CAMPEONATO INDOOR DE CRAWLER 1:10 EN LA GUARIDA MOTOS

​Esta semana y haciendo gala de lo que depara el clima en la región se realizó el primer campeonato Indoor de Crawler 1 a 10 en La Guarida Motos.

Con la idea de sacarle el máximo provecho a la ola de frío que está atravesando la región, La Guarida Motos tuvo la original iniciativa de hacer un evento techado para los aficionados de los coches todo terreno Radio Controlados. En esta ocasión se trató de la carrera de pequeños vehículos eléctricos con tracción 4x4, manejados a través de un control remoto, un encuentro con más de 30 competidores para mostrar sus destrezas en el juego del Crawler el que consiste en un circuito a escala con obstáculos, con modelos como camionetas y jeeps, un pasatiempo aparentemente de niños, pero desarrollado por fanáticos adultos de las ruedas.

Los competidores recorren la pista y sortean los obstáculos con la mayor precisión, habilidad y perseverancia, ante la mirada de un estricto juez que evalúa la participación de cada uno de ellos. Salvador Harambour ; Juez Crawler “ Gana él que lo hace en menor tiempo posible con menos faltas, una falta es cuando no logra pasar una prueba o cuando es necesario tomarlo con la mano para reacomodarlo o cuando se vuelca también es falta, eso tiene distintas penalidades y esas penalidades son puntos que se descuentan o que se suman más bien al tiempo, y al final él que hace menos puntos, es decir menos segundos de tiempo y menos faltas es quien gana”, en esta ocasión el tiempo promedio fue de 2 minutos 10 segundos.

En la competencia se premió los tres primeros lugares con una Copa como trofeo, siendo el vencedor Cristian Willemsen con un tiempo de 81

segundos, “Lo más importante es el grupo de amigos, es juntarse y más encima en esta época en invierno que no hay dónde hacer muchas actividades, aquí La Guarida nos dió el espacio para hacer esta pista de Crawler y compartir entre amigos, y en mi caso particular con mi hijo, que es muy importante inculcarle lo que es la mecánica, preparar un auto, la motricidad fina, qué es pasar los obstáculos”.

En el encuentro además los participantes pudieron exhibir y compartir ante sus pares la experiencia en el armado y mantención de los vehículos que montan desde el chasis, guardabarros, neumáticos, luces, parachoques, hasta los más sofisticados con accesorios de decoración como, palas, extintores, tambores, escaleras para darle peso al armado, un hobby que se toman bien enserio estos conductores.

Bien lo sabe Raúl Ochoa ,quien es un destacado conductor, pero además surte de los autos y accesorios a los Magallanicos “Este es un hobby, pero también es muy participativo y es adictivo uno siempre quiere colocarle más cosas y quiere aprender algo más, antes esto para nosotros era inalcanzable, tú lo veías en las revistas o en los videos de gringos, nada más, hoy día, todo al alcance de la mano, lo mandas a buscar llega en 20 días, 30 días, quieres un repuesto, quieres mejorar algo, quieres colocarle alguna pieza, y yo mandé a buscar el parachoques para que quede igual que como se veía en esa época, mandé a buscar la llanta dura que ví en internet, el mismo neumático, entonces tú puedes copiar hoy día con esto a una camioneta a escala real y dejarla igual”.



Como ya es tradición La Guarida seguirá desarrollando eventos para los aficionados a los juegos y deportes de ruedas.

