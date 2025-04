EXPERTO ESCOCÉS EN SALUD DE PECES CUESTIONA FRENO REGULATORIO A LA SALMONICULTURA CHILENA

El Dr. Hugh Ferguson, profesor de la Universidad de Stirling (Escocia) y reconocido como el padre de la histopatología de peces, ofreció una charla magistral sobre salud branquial al equipo del área de Nutrición y Calidad de Skretting Chile, a profesionales de salud de peces de diversas empresas productoras y también a integrantes del Proyecto Pincoy.

Durante un almuerzo privado, el Dr. Ferguson entregó una contundente visión sobre la situación actual de la salmonicultura en Chile: “El principal problema que enfrenta la industria salmonera chilena actualmente son sus autoridades y la oposición a la expansión del negocio. En vez de apoyar esta industria, en muchas formas se observa un retroceso, como lo que está ocurriendo en Columbia Británica”, aseveró con firmeza.

Proteína para alimentar al mundo

Y continuó: “He dedicado toda mi vida a esta industria, porque creía que era una de las soluciones para la alimentación mundial, y todavía creo firmemente en eso. La producción de proteína para alimentar al mundo es sumamente importante. Los beneficios y oportunidades de trabajo acá en Chile y también en otras partes del mundo donde se genera esta industria, son muy difíciles de contraargumentar” aseveró el Doctor.

El experto agregó que: “Otro de los principales retos que tiene la industria chilena, tengo entendido que son las enfermedades branquiales, deformidades y melanosis. Pero he podido ver que en Chile se ha desarrollado mucha y muy buena investigación al respecto”. Durante el encuentro privado, Ferguson realizó una interesante charla magistral sobre salud branquial, la que permitió espacio para preguntas y la intervención directa con todos los asistentes.

Por su parte, Claudia Gatica, gerente de Nutrición y Calidad de Skretting Chile, valoró este encuentro, diciendo que, “para Skretting siempre ha sido muy importante tener una mirada holística de los problemas de salud. Creemos que la academia, la industria y los proveedores deben tener una visión común y enfrentar juntos estos desafíos. Por eso aprovechamos la visita del Dr. Ferguson — el padre de la histopatología de peces — para generar un espacio de conversación directa con nuestros clientes y con los miembros del Proyecto Pincoy”, puntualizó Gatica.

Skretting y el Garden of the Future

Cerrando la jornada, el Doctor Ferguson también se refirió al trabajo global que está realizando Skretting, a través de Nutreco Innovation, con el Garden of the Future. En este centro se ha desarrollado la utilización del poder de las plantas y los fito complejos, para la nutrición y salud animal. En este aspecto, el doctor reconoció la importancia de orientar los esfuerzos hacia nuevas líneas de investigación e innovación: “Solía ser un escéptico, pero ya no lo soy. Creo que la estimulación no específica del sistema inmunológico es fundamental, incluso más crítica que una respuesta directa. Estos métodos nutricionales que apuntan a fortalecer la mucosa de piel, branquias e intestinos son sumamente relevantes. Si logramos potenciar esa primera línea de defensa, estaremos en muy buen camino”, concluyó Ferguson.

Fuente: mundoacuicola.cl



​