FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTES CAPACITA INSPECTORES MUNICIPALES DE PORVENIR Y NATALES

​“Son comunas que están creciendo y se van enfrentando a las complejidades de un parque automotriz más desarrollado. Es necesario ir nutriendo de conocimiento a nuestras instituciones y procurando que la calidad de vida y la seguridad no se pierda”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro.



Además, el seremitt manifestó su preocupación por la creciente tendencia a castigar públicamente a los inspectores fiscales en el marco del cumplimiento de su labor. “A pesar de que la fiscalización frente a una falta a la normativa no es grata para el fiscalizado ni para el inspector, es una acción que se debe desarrollar con mutuo respeto”.



Agregó que fiscalizar el espacio público aplicando la norma, que es igual para todas y todos, es un ladrillo fundamental para una mejorar calidad de vida en común. “Por ello, no se le puede exigir a un inspector que ‘aplique criterios personales’ al momento de cumplir con su misión”.



La capacitación, contó con una jornada teórica donde se repasaron la reciente actualización y los principales aspectos de la Ley de Tránsito y las atribuciones que otorga a Carabineros, inspectores de Fiscalización del MTT e inspectores municipales.



Además, realizaron una jornada práctica en la vía pública, para conocer la forma en que se deben realizar los controles vehiculares según establece la norma. En el ejercicio, se efectuaron 107 controles vehiculares, cursándose 14 Partes y realizando 5 retiros de vehículos por distintos incumplimientos de la Ley.



Cristian Barrientos, jefe de Patentes e Inspecciones de la municipalidad de Porvenir, expresó su agradecimiento al coordinador regional de Fiscalización de la seremitt Eduardo Adriasola, por la capacitación realizada a los inspectores del municipio isleño, “ya que pudimos reforzar diferentes aspectos de la fiscalización cotidiana que deben hacer en toda la región, y también el apoyo otorgado por la SIAT en la jornada que realizamos junto a su personal”.



“Han sido dos días muy satisfactorios en esta capacitación de aspectos técnicos relacionados con la Ley de Tránsito y que nos ayudará a fortalecer los procedimientos respecto a dicha normativa en nuestra comuna”, dijo por su parte el inspector municipal de Natales Hernán Hernández.









