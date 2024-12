FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES: NUEVA CERTIFICACIÓN EN EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN MAGALLANES

​En una emotiva ceremonia realizada en la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, se celebró la certificación de 30 mujeres que participaron activamente en los talleres de Arte Textil, Fieltro y Serigrafía, en el marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar. Este programa, impulsado por el gobierno a través de la Delegación Presidencial y Sernameg, tiene como objetivo promover la autonomía económica de las mujeres mediante la capacitación y el apoyo al emprendimiento.



El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten a las mujeres adquirir conocimientos y habilidades que favorecen su independencia económica. "Este trabajo independiente se ajusta mucho también a las políticas que hemos impulsado como gobierno en base a esta autonomía económica de las mujeres, que se ha visto reflejado, por ejemplo, en políticas públicas como las políticas de cuidado, donde bien sabemos que la mayoría de los cuidados recaen en mujeres, o la Ley de Responsabilidad Parental y el Pago Efectivo de Pensiones de Alimento. Va en línea de las políticas que estamos impulsando como gobierno y estamos muy contentos que nuevamente haya tenido un éxito ", expresó el Delegado.



El Programa Mujeres Jefas de Hogar, que es uno de los más emblemáticos de Sernameg, y en la región tiene a 160 mujeres en total, busca fomentar la autonomía económica de las jefas de hogar de todo el país. En Punta Arenas, su ejecución está a cargo de la Delegación Presidencial Regional, a través del Departamento de Desarrollo Social y las profesionales Pía Figueroa y Carolina Andrade Huenchur. A través de este programa, las participantes reciben capacitación, asesorías y tienen acceso a plataformas comerciales como ferias, lo que les permite emprender y lograr su independencia económica.



La Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz, destacó la colaboración entre el Ministerio de la Mujer y otros organismos, como en esta oportunidad, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. "Este programa hizo una sociedad virtuosa con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, quien apoya esta iniciativa para la capacitación, por un lado, para acercar las culturas, las artes y el patrimonio a estas mujeres, pero además les permite tener más conocimiento en esta área que les permita emprender", aseguró Ruiz.



En su intervención, la Seremi también señaló el trabajo conjunto con el Ministerio del Trabajo para promover reformas legales que aseguren igualdad salarial por trabajo igual. "Las mujeres en nuestra región y en el país enfrentan la desigualdad salarial, por un lado, tenemos menos sueldo por el mismo trabajo y, por lo tanto, estamos como Ministerio, junto al Ministerio del Trabajo, impulsando reformas legales para que a igual pega, igual paga.", agregó.



Durante la ceremonia, se destacó el trabajo del equipo profesional encargado del programa, liderado por Pía Figueroa y Carolina Huenchur. Ambas profesionales mencionaron la importancia de las herramientas laborales que se entregan, que han sido clave para empoderar a las mujeres y fortalecer su perfil independiente. "En este caso, buscamos que las mujeres no solo aprendan nuevas técnicas, sino que también puedan integrar enfoques territoriales, como la fauna y flora de Magallanes, para hacer de sus trabajos algo único y con pertinencia local", señaló Carolina Huenchur.



Los talleres que fueron impartidos por las destacadas profesoras, Griselda Bontes Poppovich, Hortensia Fuentes Bastias y profesor Yves Tomas Cárcamo, no solo se enfocan en el aprendizaje técnico, sino que también incluyen una parte práctica, donde las participantes reciben materiales que les permiten continuar desarrollando sus emprendimientos. "Todo lo que las mujeres crean en los talleres lo pueden llevar consigo y usarlo como base para sus futuros proyectos", explicó Huenchur.



Uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia fue cuando dos beneficiarias del programa compartieron sus testimonios, recibiendo una cálida ovación de los asistentes. María Edith Fuentes Gallardo, quien participó en el taller de fieltro, expresó su agradecimiento: "No tenía conocimiento previo en fieltro, pero gracias a este programa he aprendido nuevas técnicas que me ayudan en mi emprendimiento, la verdad que me siento súper agradecida, súper contenta de esta oportunidad, de haber participado, de haber aprendido nuevas técnicas.", comentó.



Otra beneficiaria, Dayra Zambrano, también resaltó la importancia de estos programas "esto nos dejó gran enseñanza porque si nosotros queremos seguir surgiendo, seguir adelante, tenemos que nosotras mismas seguir aprovechando y buscando oportunidades para poder tener más conocimiento y tener más factibilidad de poder desarrollar lo que hemos aprendido", concluyó.



Pía Figueroa, la otra profesional del equipo, comentó: “Lo más gratificante es ver cómo estas mujeres transforman lo aprendido en proyectos reales que les permiten crecer y empoderarse. Cada paso que damos junto a ellas es un paso hacia su independencia y desarrollo personal.'"



Este tipo de programas sigue demostrando su impacto positivo en la vida de las mujeres de la región, brindándoles herramientas para mejorar sus condiciones laborales y fomentar su autonomía económica.