DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA PARTICIPAN EN GIRA EN JAPÓN Y COREA DEL SUR, PARA PROMOVER OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

En una gira en Japón y Corea del Sur, destinada a fomentar oportunidades de inversión en el sector del hidrógeno verde, participaron María Helena Lee, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales, Alex Santander, jefe de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Energía, y Catalina Pérez, Gerente de la Red Internacional de InvestChile, donde llevaron a cabo una serie de actividades.

La delegación chilena comenzó su recorrido en Tokio, donde se reunieron con Ricardo Gustavo Rojas, Embajador de Chile en Japón, para luego participar de un seminario organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde presentaron el Plan de Acción de Hidrógeno Verde de Chile, destacando sus avances concretos y las múltiples oportunidades de inversión en energías limpias a empresas, bancos y socios japoneses.

Por otro lado, en Corea del Sur, en colaboración con Hanyang University, se llevó a cabo el seminario titulado "Industria del Hidrógeno Verde en Chile: Oportunidades para Inversores e Investigadores Coreanos", que convocó a más de 40 participantes, y además participaron en el Chile Day del evento H2 Meet.

Entre los objetivos clave de la delegación se incluyó:

Presentar el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y su estado de avance, promoviendo la colaboración específica con Japón y Corea del Sur. Más información del Plan en: https://www.planhidrogenoverde.cl/

Desarrollar la gira junto a InvestChile y las embajadas chilenas en ambos países, enfocándose en iniciativas de entendimiento y cooperación.

Explorar oportunidades de inversión en proyectos de amoníaco verde que se están iniciando en Chile, considerando instrumentos financieros, como los contratos por diferencia (CfD).

Compartir experiencias sobre tecnologías de hidrógeno y amoníaco bajo en carbono, especialmente en el ámbito de su uso en generación eléctrica.

Robustecer los intereses en concretar corredores verdes entre Chile y Asia.

Durante la gira, se llevaron a cabo más de 10 reuniones estratégicas con organismos clave en ambos países, incluyendo la Japan International Cooperation Agency (JICA), el Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) de Japón, el Korea Development Institute (KDI) y el Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) de Corea del Sur.

La delegación también promovió el ebook InvestChile Green Hydrogen Industry, un documento esencial que detalla las oportunidades de inversión en este emergente sector. El ebook está disponible de manera gratuita en inglés y español, y se puede descargar aquí: InvestChile Green Hydrogen Industry.

Chile se posiciona como un líder en la producción de hidrógeno y amoníaco verde, y esta misión busca fortalecer las relaciones comerciales con Japón y Corea del Sur, esenciales para el desarrollo de la transición energética en el país.

