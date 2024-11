HOMENAJE EN LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA: EDUCADORA DE PÁRVULOS NELLY MÁRQUEZ: “LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS ME MOTIVAN MUCHO”

“Las niñas y los niños me motivan mucho. Me apasiona lo que hago, tengo una vocación intacta. Me río en las aulas y quiero mucho a las y los párvulos, entrego cariño, que se refleja en los sentimientos de las familias. Es un orgullo. Madres, padres y apoderados de años atrás me reconocen y eso es el mayor premio. Gracias de corazón. Estoy muy emocionada”, fueron las sentidas palabras de la educadora de párvulos del Jardín Infantil “Caperucita Roja” de Punta Arenas, Nelly Márquez Bahamonde, quien fue reconocida por el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por su intachable trayectoria de casi cuatro décadas, en la Semana de la Educación Parvularia 2024.

Nelly se ha desempeñado íntegramente en la Junji desde que terminó su enseñanza superior, desde sus 21 años de vida. Por un par de años se desempeñó en otros recintos institucionales, como “Copito de Nieve” de Puerto Natales y “Pulgarcito”, actual “Continente Blanco”, en la capital regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

“No esperaba este reconocimiento de las autoridades. En mi vida profesional he tenido ofrecimientos para dirigir equipos o trabajar en la Oficina Regional de la Junji, pero no es mi área. Mi trabajo está en las aulas y con las niñas y los niños, a mis casi 61 años”, aseveró.

La actual directora del Jardín Infantil “Caperucita Roja”, Johanna Navarrete Vergara, destacó el compromiso, entrega y experiencia de Nelly. “Tiene una vasta trayectoria, que ha trascendido generaciones. Con ella, familias enteras han vivido su Educación Parvularia. Niñas y niños que más tarde son madres y padres y hasta abuelas y abuelos. Es una gran constructora de equipos técnicos, una lideresa positiva, que enseña bien a las nuevas generaciones de la Junji. En su momento, nuestra actual educadora Mónica Aqueveque fue una de sus alumnas. Nelly es un referente y también le gusta aprender. Es una especialista, sobre todo en Sala Cuna, con los lactantes”.

“La educadora Nelly Márquez es un ejemplo por seguir”

Paola Sáez Oyarzún es la directora del Jardín Infantil “Continente Blanco” de Punta Arenas y conoce profesionalmente a Nelly hace 28 años. “Admiro su calidad profesional, muy preocupada del bienestar integral de las niñas y los niños de Sala Cuna Menor, con un nivel de experta reconocido nacionalmente. Siempre está preocupada de la individualidad de niñas y niños y familias, de culturas y procesos diferentes, de la estimulación y el desarrollo de los aprendizajes. Todos los años hace inducción a sus equipos para enfrentar los distintos desafíos, respondiendo de forma oportuna a los requerimientos”, dijo.

Agregó que “Nelly se reta a encontrar nuevas estrategias de innovación para responder a las características de las y los párvulos, con un aula contenedora para niñas y niños y madres, padres y apoderados integrados a los procesos. Apoya a las estudiantes en práctica. La felicito por su trayectoria, que es un ejemplo por seguir, con una ética intachable”.

Desde la infancia que la educadora Marianela Hindie Barrientos es amiga de Nelly Márquez. La primera actualmente se desempeña como encargada de la Central Pedagógica de la Junji Magallanes. Dijo sentirse “muy orgullosa de Nelly, que recibe un hermoso y merecido reconocimiento. Es impresionante todo lo que hemos vivido y recorrido juntas desde la enseñanza media, como amigas y profesionales. Ella es grandiosa, en su entrega con amor y entusiasmo, a las familias de las niñas y los niños y el personal de la Junji”.

La directora regional, Paola Valenzuela Pino, destacó que hay mucho más que años cumplidos de desempeño profesional en Nelly Márquez. “La comprensión y el desarrollo de la profesión es mucho más profundo y trascendental, enfrentando los cambios y a las distintas generaciones. Hay que tener una mente y un alma abierta a enfrentar cada etapa y cada generación. No todas las educadoras lo tenemos y es muy valioso. Son años de entrega por la educación de cada niño, en que va creciendo y enfrentándose al mundo, siendo generosa en la forma de educar. Es un honor, en los 160 años de la Educación Parvularia en Chile, entregar un reconocimiento a Nelly Márquez como educadora de aula. No es sólo el tiempo sino la calidad humana y profesional del mismo”, concluyó.