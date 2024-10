JORGE FLIES AÑON Y EL HIDRÓGENO VERDE "HAY DOS PRINCIPALES CUIDADOS, EXTREMAR EL CUIDADO EN EL AMBITO EN SUSTENTABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y TAMBIEN LA RELACIÓN CON SUS COMUNIDADES"

​Esta mañana, Jorge Flies, candidato a Gobernador de la Región de Magallanes, fue entrevistado en el programa "Buenos días Región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz. Durante la conversación, Flies abordó diversos temas relacionados con su candidatura y el futuro de la región, destacando un reciente estudio de la Universidad de Magallanes (UMAG) que resalta la fuerte identidad de los magallánicos con su territorio. Magallanes: Una región única en identidad y participación electoral Flies subrayó que, según el estudio, "la región de Magallanes es la que más se identifica con su región" y enfatizó que la población percibe a su gobierno regional como el más cercano a la gente en comparación con otras zonas del país. Además, el candidato señaló que el turismo sigue siendo uno de los pilares clave en los que los magallánicos ven una ventaja comparativa. En cuanto al comportamiento electoral, destacó que en Magallanes, a diferencia del resto del país, "la gente vota más por la persona que por el partido que represente", lo que se refleja en una preferencia clara por candidatos que vivan en la región. "La primera región que rompió el binominal fue Magallanes; es impensable que un candidato que no viva en la región sea elegido aquí", añadió. Desarrollo del hidrógeno verde con enfoque sustentable Flies también se refirió al futuro de Magallanes como epicentro del desarrollo del hidrógeno verde, una apuesta estratégica en la lucha contra el cambio climático. Aseguró que este recurso ofrece grandes oportunidades para la región, pero advirtió sobre la importancia de extremar el cuidado en cuanto a la sustentabilidad medioambiental y la relación con las comunidades locales: "Hay dos principales cuidados: extremar el cuidado en el ámbito de la sustentabilidad y también la relación con sus comunidades". Gobierno regional y gestión de proyectos El candidato recalcó que el Gobierno Regional (GORE) respalda todos los proyectos que generen beneficios a la comunidad, y que estos son presentados por los municipios y los servicios públicos. No obstante, apuntó que en Punta Arenas, el avance en la presentación de proyectos ha sido más pasivo, mencionando la urgencia de mejorar las condiciones de las calles de la ciudad.



Puedes ver la entrevista aquí:

