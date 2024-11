"VAMOS A TRABAJAR JUNTOS UN AÑO": DESBORDES REVELA LLAMADA QUE BORIC LE HIZO TRAS SU TRIUNFO EN SANTIAGO

Este domingo el candidato electo de la comuna de Santiago, Mario Desbordes (RN), reveló que recibió un llamado del Gobierno y que le dijeron que trabajarán "juntos" por la comuna en materia de seguridad.

En conversación con Estado Nacional de TVN, el militante de Renovación Nacional sostuvo que para lograr una mejor situación se necesita tiempo y es necesario un trabajo "con varias instituciones".

"Esto no va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro. Y así se lo dije a los vecinos, porque no lo digo ahora después de la elección. Cada vez que hablé en los distintos barrios, en Franklin, en Meiggs, en 10 de Julio, etc., le decía a los vecinos 'esto va a ser un trabajo difícil, lo vamos a hacer juntos, va a ser de largo aliento, no es de un día para el otro, no es que en esta Navidad que viene ya no hay toldos azules en Meiggs. Ojalá no haya, pero creo que esto va a demorar un poco más'", precisó. Ahora bien, dijo que esto "es trabajo con varias instituciones" y "yo ya he recibido el llamado del Gobierno para decirme 'Mario, vamos a trabajar juntos'. Ya tenemos iniciativas en esa línea de lo que tú estás planteando". Tras ser consultado por quién lo contactó, dijo que "el subsecretario de Prevención del Delito y la ministra Tohá. Ya conversé con ambos, nos vamos a juntar".

"¿El presidente lo llamó?", le preguntaron y sostuvo: "El Presidente me llamó el domingo en la noche para reconocer el triunfo, para felicitarme. Su candidata evidentemente, me lo dice, era Irací, no hay duda de eso. Al Presidente yo lo había emplazado varias veces en términos de que si ganaba, yo le pedía que mantuviera el mismo nivel de inversión que se ha visto en los últimos 7, 8, 10 meses en la comuna, que es bien alto. Y me contestó que por supuesto que sí. Él tiene muy claro que vamos a trabajar juntos un año en su Gobierno con muchos alcaldes, incluyéndome, que no son de su color político. Y además me agrega 'Mario, yo soy vecino del barrio Yungay, así que cuente usted -me dice- con que vamos a seguir haciendo todo lo necesario para recuperar la comuna de Santiago'.

Esas son las palabras del Presidente. Yo confío en que así va a ser. Y lo mismo con las autoridades de Gobierno". Situación en el INBA La autoridad electa también fue consultada por la situación en el INBA (el pasado 23 de octubre se registró una explosión que mantiene 21 personas hospitalizadas y seis en estado crítico) y, en específico, por el rol de la actual directora, María Alejandra Benavides, toda vez que él cuando ganó la elección dijo esperar que ella renunciara. "Yo lo que planteé en algún minuto es que ella debería haber renunciado. Sé que es incómodo lo que estoy planteando, pero si la directora nos dice que esto es un 'hecho aislado', o ella no sabe lo que pasa en su liceo o es parte del problema, porque, perdón, pero constantemente desde dentro del INBA se sale a lanzar molotov a buses del Transantiago que pasan por ahí afuera", destacó. "Constantemente se ataca a Carabineros, a la unidad militar que está al lado.

Las imágenes son de todas los meses, más de una vez al mes. Entonces, ¿cómo va a ser esto un hecho aislado?", agregó. En la misma línea, Desbordes indicó que le parece que la fiscal Macarena Cañas, "que la he visto en varias intervenciones, está haciendo un trabajo súper acucioso". Por lo mismo, advirtió que "confío mucho en la pega que está haciendo, porque se nota que está tomando las medidas que corresponden. Acaba de allanar el establecimiento. Hay que determinar qué adultos y qué jóvenes están involucrados en estos hechos de violencia. No es tolerable. No es tolerable la violencia como herramienta de lucha política. Eso hay que erradicarlo. En democracia no corresponde. Y, por lo tanto, hay que partir de la base de que tenemos que separar el alumno problemático con los casos en donde ya se comete delito. Y hay que tratarlos como tal. Así de simple".



Fuente: Emol.com

