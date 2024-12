LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL SUDAMERICANO U14 DE BÁSQUETBOL

El equipo U14 Femenino de básquetbol del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano se consagró recientemente campeón del Campeonato Sudamericano organizado por FEBAES, que se llevó a cabo en Puerto Natales. Este evento deportivo, realizado entre el 25 y el 29 de noviembre en el Polideportivo Municipal Cristopher Mansilla, reunió a equipos de diversos países sudamericanos.

En esta edición, participaron equipos de países como Perú, Ecuador, y Chile, destacándose los siguientes equipos: IE Isaac Newton de Huánuco (Perú), UE Técnico Salesiano de Cuenca (Ecuador), Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane, Colegio San José de Angol, Colegio Palmarés de Quilicura, Colegio Puerto Natales, Liceo Bicentenario María Mazzarello, y Liceo Salesiano Monseñor Fagnano.

El equipo dirigido por el técnico Marcos Velásquez, llegó invicto a la gran final, donde se enfrentó al Colegio Palmarés de Quilicura. En un vibrante y emocionante partido, la escuadra salesiana logró la victoria por 68 a 54, consagrándose campeonas del torneo.

El técnico Velásquez, muy orgulloso de sus dirigidas, comentó sobre el proceso de preparación y la destacada participación del equipo: “Nos preparamos muy bien durante todo el año, jugando en varios torneos para mantenernos en ritmo. Cuando surgió esta oportunidad, no lo dudamos; trabajamos duro y avanzamos paso a paso, ganando confianza. No jugamos habitualmente en este gimnasio, pero las cosas se fueron dando y llegamos a la final. Las chicas demostraron un carácter impresionante, una mentalidad muy fuerte, y eso es lo que más me satisface. Estoy muy feliz por ellas, porque son un grupo increíble que nos ha dado grandes alegrías durante el año. Este triunfo es una muestra más de su esfuerzo y dedicación.”

Durante la ceremonia de premiación, el equipo recibió la copa y las medallas correspondientes, y además fue galardonado con un premio especial: un full day en Torres del Paine.

COMUNICACIONES LSMF