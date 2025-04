MANUEL JOSÉ CORREA SILVA, ECONOMISTA "CHILE NECESITA QUE LA DERECHA LLEGUE CON GENTE COMPETENTE, CON REAL VOCACIÓN DE SERVICIO Y CON UN PLAN CLARO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAIS"

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones,el economista Manuel José Correa Silva abordó diversos temas de actualidad política, económica y social, en una conversación que marcó un fuerte llamado a la reflexión ciudadana.

Correa comenzó refiriéndose al fallecimiento del Papa, destacando su figura y legado. “El Papa hizo grandes cosas, recomiendo a la gente lo que él escribía sobre la familia y el matrimonio”, expresó. Añadió que “la familia como un lugar de aprendizaje, hemos visto como políticamente se ha atacado al fundamento de la sociedad. El pilar de una sociedad es la familia, y la familia también nace del matrimonio”. En ese marco, planteó una inquietud: “Para tener un buen país y una buena economía hay que tener familias, y familias lo más sólidas posibles. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para cuidar a las familias?”.

En cuanto al escenario político nacional, Correa fue enfático en su crítica a la actual administración: “Las encuestas están, la opinión pública considera que este es el segundo peor gobierno desde el gobierno de Jorge Alessandri”. Y agregó: “De los últimos casi 70 años está considerado que el peor gobierno ha sido el de Allende y el segundo peor gobierno ha sido el de Boric. Eso son los datos, esa es la percepción y sensación de la población chilena”.

Respecto a la proyección de la derecha en el año eleccionario, manifestó que “la derecha está al debe, creo que no solamente la cosa se trata de exaltar la crítica sobre lo mal que lo ha hecho este gobierno”. Y advirtió: “Tenemos que prepararnos para el futuro y ahí es donde la derecha falta la propuesta. Todo indica que los próximos 4 años debería gobernar la derecha, pero a mí me preocupa que la derecha venga con buenos equipos y no con los mismos defectos de este gobierno que llegó con gente incompetente y hambriento con tener plata que nunca habían ganado”.

Finalmente, el economista subrayó que “Chile necesita que la derecha llegue con gente competente y con real vocación de servicio y con un plan claro para resolver los problemas del país, porque si no vamos a seguir metidos en el barro”.