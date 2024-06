MATHESON Y NUEVA LA LEY DE PESCA: “PODRÍA DESTRUIR LA INDUSTRIA EN NUESTRA REGIÓN AFECTANDO A CASI 14 MIL TRABAJADORES”

​Hasta la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados llegaron representantes de la pesca industrial de las regiones de Aysén y Magallanes. A petición del diputado Christian Matheson, los dirigentes, fueron invitados a exponer los puntos más polémicos y contradictorios de la nueva ley de pesca, que a su juicio debiera considerar un trato especial para las zonas extremas australes.

Al respecto, Matheson manifestó que “éste es un proyecto de ley de laboratorio, cargado de ideología, carente de sensatez y redactado entre cuatro paredes, donde no se considera la situación especial de regiones como la nuestra, donde la pesca es totalmente distinta a la del resto del país”.

El parlamentario agregó que “muestra de esto, son más de 230 indicaciones que han presentado diputados de esta comisión, con la finalidad de modificar el texto original” y además fue enfático en señalar, que “la modificación a la ley de pesca tal y como fue presentada por el Ejecutivo podría destruir la industria en nuestra región afectando a casi 14 mil trabajadores”.

Matheson después de reunirse con representantes de todos los sectores de la pesca de Magallanes y de la pesca industrial de Aysén, señaló que “luego de escuchar a los representantes de la pesca artesanal, industrial, deportiva y turística, que son los verdaderos actores en esta actividad, puedo decir que no existe ningún sector de la actividad pesquera en Magallanes que esté de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo” y recalcó que “inclusive se podría dejar la explotación del producto marino a merced de otros países”.

Por último, Matheson dijo que “lo que no queremos es que este proyecto se apruebe tal y como está, porque para algunos sectores de la pesca sería causal de empobrecimiento, y para otros sencillamente la muerte, por eso presentaremos esta semana indicaciones que si son aprobadas permitirán la continuidad de la actividad productiva y deportiva de la pesca en Magallanes”.