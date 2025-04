MÁS DE 4 MIL NIÑOS RECIBIERON HUEVITOS EN PLAZAS Y PARQUES DE PUNTA ARENAS

A pesar de la lluvia y el frío matinal, cientos de familias llegaron este domingo hasta los cinco puntos dispuestos por la Municipalidad de Punta Arenas para celebrar la Pascua de Resurrección junto al tradicional Conejito. Fue así como niñas y niños recibieron una colación compuesta por huevitos de chocolate, un jugo y un pequeño conejito de regalo; además de disfrutar de música, personajes corpóreos y animación.

El alcalde Claudio Radonich destacó la alta participación y el entusiasmo de la comunidad, subrayando que la jornada logró convocar a más de 4 mil niños y niñas junto a sus familias. "Estamos muy contentos de ver a los chicos llegar desde sus casas caminando con sus papás, y de que no haya sido una sola actividad en un lugar, sino que en cinco puntos de la ciudad de forma simultánea. Creo que fue un acierto, y tanto los niños como sus familias están felices con esta celebración que organizamos con motivo de la Pascua de Resurrección", señaló la autoridad local.

Los puntos de encuentro fueron la Plaza El Pingüino, el Parque Don Bosco, la multicancha Nelda Panicucci, la Plaza Esmeralda y el Cuartel de Bomberos de Río Seco. En cada uno de ellos, desde temprano comenzaron a reunirse familias completas, muchas con paraguas, gorros y bufandas, dispuestas a participar de la actividad.

"Para nosotros como municipalidad es una inversión importante, porque también es una forma de ser parte de este Domingo de Resurrección. Más allá del sentido religioso, hay un componente familiar muy relevante, y compartir los huevitos de chocolate es parte de eso. Este año hemos logrado distribuir una cantidad importante para llegar a todos los niños de la comuna", agregó Radonich, quien comenzó su recorrido a las 9:30 de la mañana en el sector de Nelda Panicucci. "Ya habían cerca de 50 niños esperando, y eso se repitió en cada uno de los puntos, a pesar de la lluvia", comentó.

El jefe comunal también valoró el despliegue logístico que permitió que la actividad se realizara con normalidad. "Contamos con toldos en cada sector, lo que permitió una entrega rápida, ordenada y también protegió los chocolates de la lluvia. Estamos muy agradecidos por la buena recepción de los vecinos, quienes se mostraron muy contentos con esta linda sorpresa que preparamos junto al Conejito de Pascua", concluyó Radonich.

Para muchas familias fue su primera vez participando en esta actividad. Daniel Pérez, padre de Victoria y Clemente, destacó la experiencia: "Es nuestra primera vez y nos pareció una muy buena iniciativa para los niños y la familia. Motiva a salir, incluso cuando el día es lluvioso y algo fresco. Con el entusiasmo que tienen los niños, había que venir".

Su hija más pequeña, Victoria, contó entusiasmada: "Me pareció muy divertido, me pude sacar fotos con el conejito y la Minnie". Por su parte, su hermano Clemente, fue directo: "Me levanté temprano para venir con mis hermanas y mi papá. Ya tengo mis huevitos y me los voy a comer enseguida".

La entrega de huevitos en Pascua es parte del calendario de actividades municipales y se ha ido consolidando como toda una tradición en los distintos barrios de Punta Arenas, con la finalidad de generar espacios de encuentro para las familias y fomentar la participación comunitaria en fechas significativas, más allá de las condiciones del clima.

