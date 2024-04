MINISTRA VALLEJO POR INFORME ARGENTINO SOBRE ACTIVIDAD DE HEZBOLÁ: “NO HAY NADA NUEVO”

​Este jueves, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al informe que entregó la ministra argentina, Patricia Bullrich, acerca de la presunta actividad del grupo terrorista Hezbolá en nuestro país.



El documento fue entregado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró previamente que “los antecedentes que me relató son cosas que nosotros conocemos y que son bastante generales, no se refieren a amenazas inminentes, pero son temas que siempre hay que estar monitoreando y ser preventivos en eso”.

Tras esto, Vallejo reafirmó, en conversación con 24 Horas, que “no hay nada nuevo” en los antecedentes entregados por la ministra trasandina.



Asimismo, sostuvo que se trata de “información ya conocida y general” y que, por lo tanto, “no hay nada que sea un antecedente para afirmar que nuestro país tiene algún tipo de amenaza de la actividad de Hezbollah”.



“No hay ningún antecedente para sostener o afirmar que nuestro país tendría algún tipo de amenaza por la acción de grupos asociados a Hezbollah o directamente de Hezbollah”, aseguró la vocera de gobierno.



Por último, la ministra Vallejo quiso destacar que “todo esto siempre se está monitoreando por los organismos de inteligencia y por la información que las policías a nivel internacional proveen, pero no hay ningún elemento nuevo o adicional que haga afirmar este temor que se ha instalado”, zanjó.



Cabe mencionar que en el informe, que fue desclasificado por Clarín, revela que Hezbolá ha extendido su presencia más allá de la Triple Frontera de Argentina, incluyendo áreas clave en Chile, Perú y Bolivia como posibles puntos estratégicos para el accionar de la organización.



Fuente: adnradio.cl