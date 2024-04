MUNICIPIO AMPLÍA HORARIO HASTA EL JUEVES PARA EL PAGO DE DEUDAS DE ASEO

Este próximo jueves vence el plazo para acceder a los beneficios de la ley de Pago para derechos de aseo municipal, que van desde la condonación de años de antigüedad, multas e intereses hasta convenios de pago.



A raíz de esto, el departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Punta Arenas, ubicado en Av. Colón 1209, realizará un horario de atención continuada desde mañana martes hasta el próximo jueves, de 8:15 a 17:00 horas.



Ante esta nueva opción para cumplir con este trámite, el alcalde Claudio Radonich, reiteró la importancia de realizar el pago antes del plazo para aprovechar los beneficios de esta nueva ley, que, según explicó el edil, se realiza generalmente cada diez años. "Reiteramos que el próximo jueves 18 de abril, termina el plazo para que las personas que adeudan aseo, puedan pagar aprovechando la condonación de deudas e intereses, donde cabe recordar que esto está impuesto por ley y se paga en todo el país, y existe esta nueva norma que nos ha permitido durante un año hacer una rebaja sustantiva de los montos adeudados".



De esta manera, los morosos que deseen pagar al contado se les condonará hasta el 100% de los intereses. En el caso de aquellos deudores que no puedan pagar de forma inmediata, estos podrán acceder a un convenio para cancelar el monto respectivo, optando a una reducción de hasta un 70% de las multas e intereses que sostienen. Sumado a esto, se condonará el total de las deudas que posean una data mayor a cinco años de antigüedad contados desde la fecha en que se hacen exigibles, incluyendo sus multas e intereses.



Respecto al balance del proceso a la fecha, el director de Administración y Finanzas, Claudio Oyarzo, afirmó que "cerca de 8 mil contribuyentes aún no han realizado su pago y alrededor de 4 mil ya lo han hecho, así que les invitamos a aquellas personas que no han realizado este trámite a aprovechar este horario especial para regularizar su situación", concluyó el funcionario municipal.